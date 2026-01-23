洪耀南觀點》張又俠出事了嗎？

中國國家軍委副主席張又俠（左）與中國國家主席習近平。 圖：截自「x」@5xyxh

[Newtalk新聞] 自 2025 年 12 月晉升上將典禮後，中央軍委副主席張又俠便從中國政壇神秘退場。缺席省部級幹部研討班、未見公開露面，對一位軍委副主席而言，這已不僅是「低調」，更像是「異常」。各種傳聞紛至沓來：張又俠，是否已步入整肅名單？

其實，這場軍中鬥爭的伏筆，早在 2023 年就已埋下。當年 7 月 26 日，中央軍委裝備發展部發布一則引人注目的公告：徵集自 2017 年以來軍事裝備採購違規線索。表面上看似追責腐敗，實則劍指李尚福任裝備部長的時期。而這個起始點—— 2017 年——恰恰是張又俠將裝備部交棒給李尚福的時間。這種「剛好不追前任」的時間切割，被外界解讀為習近平刻意劃出的保護線，目的在於「保張穩軍心」。

但張又俠真的被保住了嗎？還是，這僅僅是為他爭取的一段喘息期與反擊空間？有傳言指出，張並未坐以待斃，而是憑藉其在軍中多年經營的深厚人脈——尤其在裝備系統與火箭軍內部——悄然發動反擊。隨後，苗華、何衛東等重量級將領接連落馬。有分析認為，張或許正藉機整肅舊敵、鞏固勢力，試圖自救。這些動態顯示，軍中高層從來不是「一邊倒的忠誠」，而是一場持續進行中的權力再平衡。

2025 年 8 月，火箭軍後勤部在「軍隊採購網」上發布多達 180 條處罰公告，懲處 74 名評標專家與 116 家供應商。雖然處分對象表面上皆屬「軍外人士」，但深入細看，這些違規案例竟可追溯至 2016 年——也就是張又俠主掌裝備部的最後一年。這顯示：當初為張設下的「保護時限」，如今已被突破。

雖名義上是針對外部廠商與評審專家，但如此規模的系統性腐敗，怎可能與軍內高層毫無關聯？這場針對「張系統」的側向打擊，無疑是習近平重啟軍中清洗的警訊。從 2017 年追溯至 2016 年，從軍外懲處擴及軍內責任，這場「選擇性倒查」正逐步擴張，刀鋒已近核心。

那麼，張又俠還能全身而退嗎？要理解這一切，必須回到習近平的統治邏輯。他自上台以來，以「反腐」之名重塑政軍秩序，實則藉此清洗異己、篩選忠誠。從團派、江系，到火箭軍、公安、中紀委，無一倖免。即便如秦剛、李尚福這類被視為親信者，也相繼落馬。這場清洗，從來不只是「反貪」，而是體制內不斷上演的「忠誠測試」。

在這樣的政治邏輯中，張又俠無非只是下一顆權力秤盤上的籌碼。雖然他短期內似有反擊之力（鬥苗華、何衛東），顯示其在軍中餘威猶在，但對習近平而言，也是在挑戰習的權威，其命運終將無法擺脫被「清算」二字。

然而，更深層的危機不在張個人，而在體制本身。習近平沒有接班、不容挑戰。他要權力集中到底，卻又對所有潛在替代者深懷不信。毛澤東指定接班、在拉下接班人，是他的政治陰影；但他選擇的，卻是重演那場制度封鎖的悲劇：取消任期、不設接班、不容問責。

正如《習近平的結局》一書所指出：「當所有權力集中在一人之手，所有忠誠成為唯一標準，所有制度設計皆服務於維穩與忠誠，那麼這個體制最終就會失去調整、修補與自我校準的能力。」錯誤在這樣的制度裡無法被修正，只能被掩蓋；忠誠成為唯一貨幣，懷疑成為治理常態。

張又俠事件，正是這種極權結構失衡的最新投射。當權力既拒絕制度制衡、又極度依賴個人意志，清洗與懷疑不再是例外，而是日常；不再是過渡，而是常態。這樣的治理結構，不僅無法穩軍心，反而讓整個菁英階層陷入高壓與不確定的深淵。

真正該問的，不是「張又俠會不會出事」，而是——在這樣的體制下，誰還能不出事？從何衛東神隱七個多月後才出現在官宣，接下來即將召開的幾場中共高層會議中，下一波觀察指標，不只是馬興瑞， 又新增張又俠。

