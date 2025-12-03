洪耀南觀點》從安全升級到生活控管──電動自行車新國標的制度真相

[Newtalk新聞] 曾幾何時，電動自行車是中國城市中最低調、卻最不可或缺的存在。它價格親民、操作簡便，成為無數基層民眾通勤、送貨、載人載物的萬能工具。「小電驢」穿梭在巷弄與街頭，象徵的不只是機動力，更是一種庶民階層的移動自由。

如今，這項生活必需品正走入國家制度的監管視野。2024年底，中國政府發布新版《電動自行車安全技術規範》（GB 17761-2024），自2025年9月起強制實施，12月起全面禁售不合規車型。表面上，這是一場「提升安全」的技術升級，實際上卻是一次深層的生活規訓與制度滲透。

技術升級，還是治理升級？

新版國標在車體結構、防火設計、制動系統與速度限制等技術門檻上全面提高，並首次將北斗定位模組、無線通訊功能、動態監控能力納入強制配置。也就是說，合規的新車，自出廠起即具備實時追蹤與遠端監控的能力。

配合各地已推行的「一車一碼」制度、實名登記、數據平台串接（如北京、深圳等地做法），電動車正從個人代步工具，逐步轉化為「治理節點」：可控、可測、可預判。

這已經超出「安全升級」的範疇，而是一場制度進入日常生活的數位治理試驗。當北斗模組成為車輛標配，標準化不再僅是品質保證，而是行為控制的隱性邊界。

功能退化，彈性消失

除了監控配置，使用層面的限制也更加全面：時速上限設定為25公里，超速即自動斷電；車體塑料件比例受限，需全面使用阻燃材料；禁止擴容電池與任何形式的私自改裝；多地更進一步要求：坐墊分離設計、防盜晶片、內建GPS模組、固定電池設計。

結果如何？新車變得更貴、更慢、更難修、更難用。對外送員、小商販、家庭主婦、臨時工而言，他們需要的是「跑得快、載得動、修得了」的生活工具，而不是一台穿著安全外衣、實則難以施展的制度化產品。

根據媒體報導，多地經銷商已面臨庫存積壓與銷售困難，消費者對「新國標車」接受度明顯不足，供應鏈也正在經歷艱難轉型。

安全是假議題，制度控制才是真命題

這場改革的核心，並非單純應對安全事故，而是針對長期游離於體制之外的「灰色彈性生態」──小作坊製造、二手流通、個人改裝與非標產品使用。這些在政策陰影下自由運作的經濟機制，如今將被全面納入制度視線之中。

在新制之下，電動車將從「工具」轉變為「制度載體」：生產與銷售需經認證與統一檢測；使用過程可全程監控；報廢流程需經制度審核；用戶也需實名登記、數據可查。

換句話說，電動車正成為治理觸角延伸至庶民生活的前哨戰。

民怨四起，不是雜音，而是制度摩擦

從「太慢」「太貴」「太難用」，到「無法載貨」「不能改裝」，大量基層用戶在社群平台上傾訴不滿。許多人並非刻意違規，而是突然發現，自己的生計工具、日常節奏、生活彈性正在被制度重新定義。

要改變中國人的交通安全觀念並不容易，因此當局選擇了規範「車」，而不是教育「人」。然而，在技術標準強制介入生活方式的過程中，制度與基層需求的摩擦愈發明顯。

這不是單純的「改革陣痛」，而是一場系統性地排除庶民彈性與草根創造力的治理邏輯。

是保護，還是掌控？我們該問的問題

支持者主張，新制有助於降低火災風險、保護年輕族群、遏止非法改裝。這些理由不無道理，公共安全的確需要保障。然而，當標準成為監控的入口、當數據連結成為管控的依據，我們必須警覺：

當「安全」成為正當性盾牌，誰來劃定自由的邊界？當技術升級對應的是治理升級，那些被犧牲的，是不是應該被聽見？

結語：這不只是產品升級，而是生活秩序的重寫

「新新國標」不只是一次交通政策的調整，而是一場制度性治理工程的縮影。它不僅規範了車輛的未來形態，更潛移默化地重塑了行動自由、生活彈性與個人空間。

在這場看似關於「安全」的運動中，真正得利的，是掌握標準制定權與數據主控權的制度方；而被迫適應的，則是那些依賴靈活生存方式的庶民階層。

這場改革的真實意涵是——安全只是起點，控制才是終局。

