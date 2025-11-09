洪耀南觀點》從氣勢典禮到戰略幻象：台灣才是「福建艦」真正的試煉場

中國大陸自主設計建造的第一艘彈射型航空母艦「福建號（舷號18）」（圖上方）。 圖：翻攝「臉書」呂禮詩

當習近平親自主持「福建艦」成軍典禮，滿場紅旗、三艘航母、電磁彈射、命名「福建」——這是一場精心編排的國威儀式，也是一齣對內鞏固軍心、對外展示海權的政治劇場。

乍看之下，彷彿中國海軍已正式邁入太平洋時代。但若撥開媒體煙霧，我們所見的，並非一艘足以顛覆戰略平衡的超級航母，而是一個仍深陷體制不穩、軍權鬥爭與指揮鏈模糊中的未完成政軍工程。而真正令北京忌憚的，並不是台灣會被航母壓制，而是台灣早已穩居其咽喉，牢牢卡住中國邁向藍水的氣口。

艦未出鞘，島已在要衝

「福建艦」是中國首艘配備電磁彈射（EMALS）系統的航母，象徵著對美國福特級艦的技術追趕企圖。然而，從目前狀態來看，艦載機尚未全面實裝、戰鬥群尚未成形，距離具備遠洋作戰能力仍有段距離。

更值得注意的是，福建艦的命名與部署方向雖對台具有高度象徵性，但其真正的戰略瓶頸，並不在於它能否對台發動打擊，而在於——它能否繞過台灣？

無論是穿越巴士海峽、通過宮古水道，還是擺脫第一島鏈的戰略牽制，中國海軍的藍海夢想，其第一道關卡就是台灣。這是北京最不願面對、卻無從迴避的現實。航母再多，若出不了第一島鏈，就永遠只是近海巨獸、玻璃艦隊。

然而，比航母能否遠航更值得關注的，是：這支艦隊的指揮網是否穩固？其內部體制是否堪用？

將領缺席，不只是空椅子

對比2019年山東艦成軍時的氣氛，「福建艦」典禮顯得格外冷調。儘管習近平親自登艦授旗，但高層將領卻集體缺席：海軍司令胡中明、南部戰區司令吳亞男、政委王文全皆未現身，這在如此等級的軍事儀式中極為罕見。

這些不只是偶然空位，而是制度性裂痕的投影。當軍中高層人事持續清洗、政治忠誠壓倒專業履歷，戰時誰能拍板？誰敢講真話？誰還能發令？

若一艘航母的艦橋上坐的是唯命是從的官僚，而非實戰歷練的軍人，那它無論技術多先進，最終也只是漂浮在紅毯與神話上的鋁殼——看似鋒利，實則虛空。

而這艘艦的命名背後，更隱藏著另一層政軍結構的投射。

象徵政治與命名儀式：從戰艦到獻禮

福建艦的命名，並非單純依據《海軍艦艇命名條例》，而深植於中共權力邏輯與派系互動。苗華、何衛東等「福建幫」將領主政時期，此艦之命名不只是地緣象徵，更是對「習核心」的一種政治呼應。

如同山東艦曾被視為向彭麗媛籍貫的獻禮，福建艦亦難脫類似投射。連同山東艦舷號「17」、入列日與北洋水師周年的對應，都反映出中共政軍體系裡，軍艦早已成為意識形態與忠誠象徵的容器。

當軍艦的命名需照顧出身、數字寓意與歷史戲碼，戰艦便不再是戰略資產，而是個人崇拜體制下的宣傳素材。

但即使這些象徵意義鋪天蓋地，現實仍無法掩飾一件事：福建艦若要實戰運用，必須通過台灣控制的戰略要道。這不是修辭，而是具體的戰場現實。

台灣的戰略主動權：地理就是槓桿

中國想用航母改變台海態勢，但諷刺的是，「福建艦」越是進步，就越突顯台灣的戰略地位。對美國而言，台灣不再只是地緣棋子，而是維繫整個第一島鏈的核心節點——若台灣失守，整個西太平洋安全架構就此潰堤。

而台灣的優勢，從來不在航母數量的比拼，而在於以下三項槓桿：掌握通往太平洋的「戰略閘門」；深嵌於美日聯合情報與後勤網絡；憑藉岸置飛彈、精準雷達與電子戰力，早已建構起針對航母的「戰略阻斷系統」。

當中國還在艦橋上測試艦載機升降穩定性時，台灣早已佈署足以癱瘓航母戰鬥群的對應機制。這不是被動防守，而是節奏控制者的角色反轉。

我們不應再把自己定位為「被威脅者」，而是要認清台灣正居於「地緣節點管理者」的關鍵角色。

結語：中國航母能航行，體制能嗎？

「福建艦」的成軍，確實是中國軍事現代化的一部分。但真正值得重視的，不是這艘航母多大、多新、多快，而是：它究竟能去哪裡？又會被誰擋住？

航母可以下水，但體制能否航行？當中國軍隊內部仍受制於政治忠誠測試、反腐鬥爭與派系輪替時，再強大的硬體也難掩那脆弱的制度裂縫。

台灣，正站在中國夢想出海的瓶頸口。真正的地緣較量，不在於武器數量，而在於節奏與主動權的掌握。

中國造再多航母，若通不過台灣，就仍舊只是幻象中的大國海軍。而我們，正是那個能讓幻象破滅的現實節點。台灣不能只是守住不被擊穿的防線，更應懂得——自己早已站在決定對手戰略成敗的槓桿之上。

