洪耀南觀點》泰國大選的失焦真相

[Newtalk新聞] 2026 年的泰國大選，表面看似多黨角力、民主熱鬧，實則是一場國家存亡考驗下的集體失焦。候選人爭論激烈，政黨福利撒幣，主要政黨與地方派系暗中協商，民眾卻出奇冷淡。不是冷靜理性，而是麻木與疲憊。因為他們心知肚明——真正壓垮泰國的危機，沒人在談，也沒人敢談。

債、老、冷：泰國經濟三重沉疴

泰國正陷入經濟的三大結構性困境：債務壓頂、成長停滯、老化加劇。根據泰國央行資料，家庭負債占 GDP 比例已逼近90%，為亞洲最高之一。與中國房市主導的債務不同，泰國債務多數源於信用卡、車貸、小額信貸等消費型借款。大量家庭不是為了投資，而是為了生存借貸，所謂「借錢度日」，已成常態。

經濟成長亦難振。2021 年起，泰國 GDP 年均增長僅約 1.8%，遠落後印尼（5%以上）與越南（6%以上），在東協敬陪末座。

更嚴重的是老化危機。2026 年，65 歲以上人口將突破 14%，泰國將提前步入「未富先老」的國力消耗期。生產力下滑、社福支出擴張、財政壓力劇增，國家如同慢性失血。

然而，這些真正決定國家命運的難題，卻從未出現在選舉主軸之中。人民早已失去對政黨解決能力的期待。民主選舉，成了一場空洞的儀式；投票，不再是希望的託付，而是無力的履行。

撒幣式競選：改革失語，買票當道

為了催票，政黨毫無節制地推出一波波民粹福利：全民現金發放一萬泰銖、老年補貼翻倍、小商貸款免息、農民補助、水電油價減免⋯⋯。

這些政策表面關懷民生，實則毫無財政規劃與永續性，形同用國債與未來換選票。有評論直指：泰國選舉已淪為「制度化賄選」。

至於真正需要的結構改革——稅制優化、產業轉型、社保機制改革、財政紀律重建——全被避談。政客為求選票避而不談苦藥，最終讓選舉越熱鬧，國家卻走向越深的泥淖。

選民的沉默：當民主失去信仰

這場選戰中，最沈重的聲音，來自人民的沉默。青年對未來失望，知道努力無門；中產無助於稅負與物價；長者擔憂醫療與退休安全。城市與鄉村的共識是：未來只會更差，不會更好。政黨端出的是一次性補貼，選民渴望的卻是長期的制度保障——而這種期待，已在無數次的投票中被耗盡。

「選誰都一樣」成了全民默契。當投票不再代表選擇，而成為例行公事，民主也就逐漸淪為空殼。

灰色經濟滲透：中國「灰產」的悄然落腳

除了經濟危機與政治疲憊，最被忽視的，是中國「灰色產業鏈」正悄然落腳泰國。原本存在於中國境內的線上博弈、加密地下交易、詐騙產業鏈、水軍輿論操控等，因中國監管加嚴，逐步向外遷移。泰國，正成為這條鏈條的關鍵節點。

原因包括：1. 法規模糊、監管鬆散，利於灰色操作；2.網路自由度高，有利數位平台運營；3. 華語社群密集，中資企業易於隱匿；4. 鄰近「金三角」詐騙重災區，便於資源調配；5.地方政商與中資互利共生，形成默許甚至庇護的生態。

目前已有多起中資企業在曼谷、清邁、芭達雅設「影像工作室」、「數據中心」、「客服基地」，表面從事直播與電商，實則進行賭博引流、詐騙洗錢等違法活動。

更深的風險：治理能力的潰散

中國灰色經濟的滲透，不僅是犯罪問題，更是對泰國國家治理能力的全面挑戰：金融滲透：地下交易、人頭帳戶大量活躍，反洗錢體系形同虛設；社會信任瓦解：詐騙綁架頻傳，國際形象受損；數位主權侵蝕：輿論操控、干預選舉風險升高；主權實體式削弱：中資與地方勢力結合，恐成為「中央失控區」。

這不是單一安全事件，而是國家能否維持治理能力的根本試煉。

結語：高分貝的選舉，掩蓋深層崩壞

2026 年的大選，看似熱鬧喧天，實則國家陷入一種令人窒息的沉默。以下幾個核心問題，成為全民不敢觸碰的禁區：沒人談財政紀律；沒人談經濟轉型；沒人談老化衝擊；沒人談中國灰產滲透。

當民主只剩喧嘩，卻無改革；當候選人只會喊話，卻無人問真相，選舉本身就成了危機的催化劑。

泰國真正的問題，從來不是誰會當選，而是：還有誰願意面對真相。

