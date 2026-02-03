洪耀南觀點》泰國選舉不是民主盛典 而是制度對民意的精準消音

泰國大選將於2月8日舉行。 圖片來源：達志影像/路透社資料照片

[Newtalk新聞] 距離2月8日的泰國大選只剩下倒數，表面上這是一場決定未來四年的政治競爭，實則是一場深層的制度測試──不是誰能勝選，而是勝選者是否能生存於體制之中。

在這個選舉看似熱鬧、權力卻已被預設的國家裡，真正被選擇的，或許不是政府，而是制度對人民意志的馴服方式。

制度性否決：選舉成為民主的舞台布景

自2014年軍方發動政變、2017年新憲法正式實施以來，泰國的選舉制度看似恢復民主程序，實則早已淪為權力延續的制度偽裝。選舉雖然保留了表面的競爭性，但背後卻設計了一套精密的否決機器，從候選資格審查到選後組閣認定，層層設限，確保「不在名單上的人」永遠無法坐上總理之位。

這些否決機制不直接否定選民的選擇，而是透過憲法法院、選委會等機構，用法律技術與程序細節將不合體制胃口的政黨排除於權力之外。真正掌控政局的，不是票數多的人贏，而是誰能通過這套「制度審核」。

諷刺的是，最有可能被這套機制拒於門外的，往往正是那些獲得最多選票、最能代表社會改革期待的政治力量。

人民黨：票最多的最難執政

在民調中一路領先的橙營人民黨，成為這套制度設計的最大犧牲品。即便選票壓倒性地勝出，只要制度不允許，他們照樣無法組閣。

過去，參議院曾與下議院聯合選出總理，橙營即便過半也遭封殺。如今即使這道門檻取消，真正的關卡依然存在於背後那套「看似中立、實則政治化」的機關網絡──憲法法院、選委會、國家審計署與各種「獨立機構」，可隨時出手，用資格審查、法律技術或程序瑕疵將勝選者一腳踢出局。

人民黨之所以堅持修憲，不是出於改革理想，而是出於政治求生。他們很清楚，不改變制度，即便再贏一次，也只會再被否決一次。

這也是泰國最弔詭的地方：即使制度已設下如此多重阻絕，人民依然投入選舉──因為這是他們僅存能夠表達政治意志的通道。選民並非天真，而是深知，即使知道會撞牆，他們仍選擇出手，為的是在制度的冷漠中劃出一道痕跡。

泰自豪黨：制度偏愛的「工具政黨」

與人民黨的慘烈對撞相比，泰自豪黨的選戰策略顯得冷靜甚至「超然」。它不追求第一，卻總能站上關鍵位置；不講改革，也不挑戰現狀，只求進入執政聯盟、取得預算與資源的配置權。

這種「不主動造反、不積極改革、但絕對可靠」的政黨模型，正是2017憲法設計者的最愛。泰自豪黨之所以成為制度的寵兒，不是因為道德感召，而是因為其高度「功能性」：可控、穩定、永不失控。

當軍方主導的兩大政黨陷入退潮，泰自豪黨成功填補制度空缺──不改革，但也不威脅體制，是最理想的「次穩定因子」。

為泰黨：民主招牌與現實交易的落差

至於曾擁有廣泛草根支持、標榜改革的為泰黨，在2023年與保守勢力聯手換取執政機會，雖然短期內成功入主政府，卻也為自己種下長期的信任危機。

不少選民仍給予支持，只因「能執政總比被否決強」。但也有越來越多聲音指出：為泰黨已不再是一個制度改革者，而成為權力玩家。這樣的轉向，可能換來一次上台，卻失去一代選民的信任。

妥協不是問題，問題在於：妥協之後的你，還剩多少靈魂？

設計得讓「無人能贏」的制度，是最有效的統治設計

泰國選制的根本目的，從來不是產生穩定政府，而是防止權力集中──讓政治始終處於「可控的混亂」，避免任何一方獲得足以改寫遊戲規則的優勢。

這套制度不是失靈，而是設計的成功。它讓政治永遠碎片化、小黨永遠的執政者、讓反對者永遠分裂，讓執政者永遠被迫妥協──權力從來不是透過選舉贏得，而是透過服從制度爭取。

對外界而言，泰國政治的最大問題從來不是誰贏誰輸，而是這個政府能撐多久。當一個國家的選舉不再象徵轉機，而只是一場例行公事，當政策缺乏延續性、領導人像轉盤一樣輪替，國際社會自然學會「不再指望泰國」。

結語：這不是選舉，而是信任的最後測試

泰國這場大選，其實不是在選政府，而是在問一個更根本的問題：在這套制度下，人民的選票，究竟還剩下多少改變國家方向的力量？

如果選舉再度出現「贏了卻不能執政」，那不只是某個政黨的失敗，而是對整個社會的一次宣判：你們的選票，依舊無權改寫未來。

民主從來不只是一張選票，而是選票能否開啟真正改變的門。當這道門被制度重重封死，剩下的，不是沉默，就是衝撞。

