洪言翔宣布好消息！睽違10年發新曲 還加碼開演唱會

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

洪言翔近來在社群上，發起療癒企劃「我唱你的故事」開放粉絲點歌唱出他們的故事，還因此挑戰粵語和韓文歌，唱的相當過癮，而該系列的最終章即是即將發行的自創曲〈我不再是你依賴〉，也是他睽違10年以個人身份發行第一首solo單曲，而公司樂見好事成雙，加碼舉辦「啤卡揪音樂趴」洪言翔「唱你的故事」音樂會。

洪言翔睽違10年發新曲 〈我不再是你依賴〉。（圖／抓馬文化提供）

以歌手身份出道的洪言翔，憑藉多部口碑、票房熱銷的影視劇迅速打開知名度，站穩演員腳步在影視劇上備受矚目，歷經10年的演員生活，依然沒有忘記最愛的歌唱。洪言翔認為，演員和歌手看個身份是可以相輔相成的，戲劇上累積的經驗也讓他明白更多情緒的表現方式，他將這些情緒梳理後放在記憶的抽屜中，在唱歌時需要就能馬上拿出來運用，希望讓聽的人更能感同身受。

過去在寫詞時，洪言翔就會透過手機記錄生活，雖然一直有旋律被記錄下來，但他始終認為離完整寫完一首歌曲還有一大段距離，公司也時常鼓勵他試著作曲，卻苦等半天還是沒有進展，只好使出殺手鐧，直接來硬的逼他寫歌，「真的是因為公司的『硬性鼓勵』，我試著寫寫看，閉關個幾個月看看。」

〈我不再是你依賴〉MV敘述一段和遺憾告別的故事，導演特別前往山中取景，原本想說開車就能抵達，應不至於走太多山路，豈料現場是一望無際的山坡，導演還要求大家走路上山，光是第一站就要得步行半小時，相當考驗體力。抵達後，導演又安排洪言翔東奔西跑，加上拍攝當天碰上陰雨天，難度大大提升，讓他搞笑自嘲：我是在參加極限體能大賽嗎？不過，最終登頂看到美麗的山景和海景，和四處放養的牛群，讓他瞬間忘了辛苦，直呼：「看到這個美景一切就值得了！」





