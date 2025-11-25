洪言翔睽違十年重拾麥克風 突破舒適圈感謝這件事

記者林政平報導／ 洪言翔時隔10年推出個人單曲〈我不再是你依賴〉，雖然他近年多以演員身份跟大家見面，但他沒有忘記最愛的歌唱，多年來不斷精進音樂實力，紀錄稍縱即逝的創作靈感，累積不少素材，終於在公司一邊鼓勵一邊嚴格要求之下，完成第一首全創作單曲〈我不再是你依賴〉。

洪言翔認為演員和歌手看個身份是可以相輔相成的，戲劇上累積的經驗也讓他明白更多情緒的表現方式，他將這些情緒梳理後放在記憶的抽屜中，在唱歌時需要就能馬上拿出來運用，希望讓聽的人更能感同身受。

〈我不再是你依賴〉是洪言翔在社群發起「我唱你的故事」，開放粉絲點歌說自己的故事，在過程中療癒粉絲也療癒自己，決定用自己的創作為結尾。募集的過中，為了能唱盡點歌人的心坎裡，洪言翔下足功夫認真研讀每一個故事，其中有2首歌分別要用粵語和韓文演唱，在語言不同的情況下，他用一個一個的拼音幫助自己達到標準，「雖然不是自己擅長的語言但也希望粉絲朋友們能感受到我的用心。」

