洪詩「照顧失智公公」掀論戰 長文揭真相：愛屋及烏

藝人洪詩自綜藝節目《我愛黑澀會》出道，曾是女團Popu Lady成員，2023年與李運慶結婚後育有2女。對於李運慶的哥哥李運泰先前在社群平台發文感謝她婚前便主動分擔照護失智父親的重擔惹議，18日她澄清自己當時是出於「愛屋及烏」的心態，在能力範圍內幫忙，「我們大家都是很努力一起熬過那段時光，所以對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」。

洪詩2023年與李運慶結婚。（圖／翻攝自洪詩臉書）

洪詩表示自己的爺爺與外公都已過世，因此婚前在照顧公公的過程中，更多時候是將對方當成「爺爺」般看待。

她也提到除了幫公公按摩因臥床與開刀而循環不佳、腫脹的腳外，也會協助更換新床單；但公公的身體清潔、擦拭與更換尿布，都是由李運慶負責，強調全家人都在努力分擔照護的責任，並非她一人承擔，「雖然當時只是交往關係，但我愛運慶，運慶也很疼愛我，公公、婆婆、運泰嫂嫂也對我很好，運慶對我的家人也很好，所以我想陪伴運慶度過這樣的『特殊時期』，不存在哥哥丟包（照護責任）給弟弟，弟弟丟包給女友這種情況。」

洪詩18日發文。（圖／翻攝自洪詩臉書）

洪詩18日發文。（圖／翻攝自洪詩臉書）

洪詩稱與李運慶仍是交往關係時，公公已有輕微失智，後來因跑步摔倒住院並更換人工髖關節。住院一個多月期間，包括後續輔具租借、看護申請、喘息服務與日照中心安排，都是由李運慶與哥哥李運泰輪流在醫院照顧與處理。

她也解釋並非不願意請看護，而是當時巴氏量表尚未核准，待資格通過後，家中便立刻安排看護協助與照顧公公。

洪詩（左）與李運慶（右）相當恩愛。（圖／翻攝自洪詩臉書）

隨著公公傷口狀況逐漸穩定，真正長期面對的挑戰則轉為失智症帶來的情緒不穩、妄想與時序混亂，經歷這段過程後，洪詩坦言對所有日照中心人員、居服員、看護以及家屬照顧者充滿敬意，「真的衷心欽佩，你們都辛苦了。」最後感性表示，「人生總會遇到困難，但我很幸運，有人陪我一起面對」。

