洪詩主動提出照顧公公：能嫁給李運慶很開心

洪詩照顧失智症公公一事，近來引發大量網友揣測，老公李運慶第一時間回應網友留言，也受到輿論波及。洪詩23日出席品牌活動，澄清照顧公公的工作，都是李運慶在做，並無推卸責任，是自己主動提出願意為另一半分擔，並沒有被強迫。

洪詩產後三個月，出席品牌活動（圖／小娛樂）

洪詩能理解李運慶在第一時間回應，是基於保護家人的心情，因此才出現較為情緒性的字眼。兩人交往2年多時，就知道公公有輕微失智狀況，這陣子變得更嚴重，會把兒子李運慶認成弟弟，他們只能盡可能延緩病況，並請到看護照顧，自己不需要負擔看護費。

討論聲中，有網友認為「洪詩可以嫁得更好」，她有些無奈苦笑，不了解網友所謂的『嫁得更好』是什麼意思：「我能嫁給他是一件非常開心的事情。」產後在家顧小孩，洪詩認為不是犧牲，而是互相配合，「他有去拍戲，像今天，我也有出來工作啊。」

至於復出計畫，公司目前都安排洪詩做可執行的工作，但如果要拍戲，恐怕還得等李運慶的角色領便當：「他的時間真的被塞很滿。」目前，婆婆和媽媽都是幫忙照顧二寶的神隊友，也有請保姆，三胎則是不考慮，夫妻有共識，等到孩子會走路時，再來討論補辦婚禮的事。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導