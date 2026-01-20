洪詩事件延燒 胡采蘋：孝道真的不是逼自己或讓自己的老婆照顧老人

記者李鴻典／台北報導

男星李運慶近日因家人長照問題引發熱議，他19日發長文澄清全家人都有分擔照顧父親責任，並非「孝道外包」。他也感性告白妻子藝人洪詩，強調太太是因為成長於充滿愛的家庭才懂得分享愛，坦言能娶到她確實是自己運氣好，未來也絕不會將對方的付出視為理所當然。對此事件，財經網美胡采蘋直言，孝道真的不是逼自己或讓自己的老婆照顧老人，術業有專攻，專業的真的比較好。

李運慶哥哥一篇貼文，讓洪詩和李運慶陷入風波。（圖／翻攝自洪詩臉書）

洪詩2023年與演員李運慶結婚並育有兩女。最近一篇去年的貼文掀起熱議。洪詩的大伯在Threads發文，感謝洪詩幫忙照顧失智的公公、替他把屎把尿，並稱她是一位節儉且無物慾的好媳婦，結果引發網友熱議。

胡采蘋今（20）天分享，自己爸爸出車禍的時候，也是非常猶豫，再三考慮是不是要回家親自照顧爸爸，請印尼妹妹的時候她的心裡滿自責的，覺得怎麼能把照顧老人的責任孝道外包。

「等到印尼妹妹來了以後，我的天老爺，人家專業細心能幹又充滿愛，每天晚上都幫爸爸泡腳，早上跟傍晚都會出去散步，403地震時我房間書櫃整個倒在地上，我媽嚇死，是印尼妹妹安撫我爸媽，然後幫媽媽一起復原書櫃」。

胡采蘋說，整個就印尼妹妹比較像她爸媽的女兒，「我媽還經常嘻笑說不如兩家交換女兒，而且我媽想了很久，都想不出如何推銷她女兒，想了很久以後才說：姊姊很會買股票」。

胡采蘋表示，後來她就領悟到，如果自己照顧爸爸，爸爸才真的是不幸福，我們在外面賺錢，請專業的照護人士來，爸媽才真的是非常幸福。

胡采蘋強調，孝道真的不是逼自己或讓自己的老婆照顧老人，術業有專攻，專業的真的比較好。感謝我們家印尼妹妹，親生女兒都沒你好。

李運慶昨天則發文表示，也想跟大家說，照顧失智長者並不是請了看護就沒事了，照顧者家屬的陪伴對於失智長者的病情延緩，佔了非常重要的角色，所以我們全家人都會陪伴爸爸聊天、運動、出門散步走走。

李運慶發文感謝洪詩。（圖／翻攝自李運慶好=你運氣好臉書）

「對於太太的所有付出，不管是還沒結婚前就陪我照顧爸爸，或是明知道婚後要照顧失智的爸爸，仍然願意跟我結婚的她；以及非常辛苦的懷胎十月生下這世界上最可愛的兩個寶貝。我從來沒有甚至未來也不可能把她的付出視為理所當然」。

李運慶強調，對於父親的一切照顧，本來就是他跟他哥最基本該盡的孝道，從來沒有怠惰，也沒有把該負的責任、該做的事情，讓太太去承擔。「我不想這樣對她，也不會這樣對她，所以我一直很感謝她願意付出這麼多」。

