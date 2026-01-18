洪詩千字文還原為公公「把屎把尿」真相！4字揭關鍵原因 公婆家被黑化嘆：不公平

李運慶（右）與洪詩夫妻感情很好。翻攝臉書

前「黑澀會美眉」洪詩與老公李運慶交往時，就照顧對方失智的爸爸，大伯過去發文感謝她的文章最近又被挖出，很多網友直呼根本是「婚姻鬼故事」、讓人恐婚，大伯留言解釋後，洪詩也親自發千字長文回覆。

洪詩首先指出，婚前沒有覺得照顧男友得爸爸是一件特別多偉大的事，只是在自己能力範圍做到「愛屋及烏」，且李運慶對她的家人也很好，其他家人也都會對公公做一樣的事情，更不存在李運慶的哥哥把照顧責任丟包的情況。

對於被說幫公公「把屎把尿」，洪詩也特別澄清：「我除了幫我公公按摩腳，其他身體擦拭更換尿布都是運慶在做，而按摩腳是因為公公臥床以及開刀的關係，腳的循環很差也很腫，所以用乳液跟嫂嫂準備的精油幫忙按摩，運慶也會這麼做，嫂嫂也是。」

洪詩（右）分享與家人合照。翻攝臉書

夫妻間相愛 想陪伴渡過「特殊時期」

公公尿床時，洪詩會幫忙更換新床單，「雖然當時只是交往關係，但我愛運慶，運慶也很疼愛我。」其他家人也對她很好，「所以我想陪伴運慶渡過這樣的『特殊時期』。」

洪詩強調，大伯沒有特別寫出，不代表他們兄弟的辛苦不存在，「我從他們兄弟身上看到更多的是孝順。」同時也覺得幸好老公有哥哥陪伴，不用獨自面對照顧生病爸爸的狀況，「我們大家都是很努力一起熬過那個時光的，所以對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的，人生總會遇到困難，但我很幸運有人陪我一起面對困難。」



