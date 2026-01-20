洪詩吐露二寶媽真實心聲 曝產後近況認了：有焦慮

李運慶、洪詩於去年10月初又喜迎二女兒。（繁星浩月娛樂提供）

洪詩與李運慶於2023年結婚，婚後育有兩個寶貝女兒。近日因家族相關舊文再度成為話題，對此，洪詩已於18日親自發聲澄清，並非外界揣測的「孝道外包」，表示照顧長輩是愛屋及烏，沒有覺得是多特別、偉大的事情。今（20日）她在社群平台分享產後育兒日常，真實吐露身為二寶媽的心聲。

洪詩在IG發文坦言，生下第二胎後，才真正體會到「時間完全不再是自己的」，不僅生活節奏全被孩子佔滿，連身體狀態也和過去大不相同。她寫道：「生完孩子後，真正體會到『時間不再是自己的』，甚至身體的代謝也不像從前，以前我會想著要運動或是控制飲食，但現在真是累到沒這個心力耶」。

也不避諱談及產後身材帶來的焦慮，直言二寶媽的生活「完全沒有休息兩個字」，有時看到自己身體還沒恢復到理想狀態，「真的會有一點點焦慮」 。洪詩表示，如今除了照顧小女兒、餵奶與換尿布，還要抽空陪伴大女兒玩耍，幾乎從早忙到晚。

洪詩更幽默分享育兒日常笑料，透露每天一睜開眼就是處理孩子的一切，就連上廁所都難以獨處，想安靜一下都成了奢侈，大女兒還會硬闖要媽媽開門，忍不住笑說：「真的被她打敗！」字裡行間流露出滿滿母愛。不少網友也留言替她打氣：「妳超棒」、「當媽了還是女神樣」、「洪詩像25歲而已，都沒怎麼變」、「最美的2寶媽」。

