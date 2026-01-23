洪詩哭了！被說「原生家庭缺愛」：心疼我的爸爸媽媽

洪詩心疼爸媽也被網友攻擊，難過哭了。（圖／蘇聖倫攝）

洪詩跟李運慶結婚兩年，因為李運慶哥哥過去發文感謝洪詩幫忙照顧失智公公，讓李運慶兄弟被網友批「孝道外包」、「婚姻鬼故事」，引發討論。洪詩今（23日）出席活動，首度露面談及此事，對於網友說她是原生家庭缺乏愛，她受訪時一度哽咽哭了，「我很心疼我的爸爸、媽媽，不知道他們看到會是什麼感受。」

洪詩跟李運慶的家務事被討論得沸沸揚揚，她成了台灣好媳婦，李運慶則成眾矢之的，洪詩今澄清，「其實都是他（李運慶）在做，交往兩年多的時候，我是想主動幫忙分擔，不是我被安排課表，我只是因為他有這個需求，我有能力就幫助他。」

洪詩也表示，這次新聞很多人討論不捨女兒嫁出去受累，她才發現自己沒有跟娘家人討論過這些事，「我就問媽媽，看到我這樣的狀況（照顧公公）會心疼捨不得嗎？我媽媽給我的回應是當然會捨不得啊，但她覺得是人之常情，看到需要照顧的長輩，不可能不去理他。」

這次事件，讓洪詩最愧疚的，是有網友說「她一定是在沒有愛的家庭長大，才會這樣委屈犧牲」，講到這裡，洪詩一度哽咽到說不出話，整理好眼淚後，她才開口：「講到家人就太多的揣測，網友不認識我的家人，看到這樣的發言的時候，我比較心疼我的爸爸媽媽，不知道他們看到會是什麼感受，但是他們給我很多愛，為什麼願意付出愛一定是缺乏愛？她可以是充滿愛而分享愛。」

洪詩也坦言「天下不會有父母希望自己孩子吃苦」，有兩個女兒的她，也理解網友這樣的想法，「但人生不遇到困難真的很難，我不可能幫她選完美無缺很平坦的路，但我可以教她面對困難，這是比較重要的事情。」

