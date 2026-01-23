洪詩哭了！遭惡意抨擊「家庭缺愛」 母不捨她顧失智公公發聲

【緯來新聞網】洪詩因為照顧失智公公的畫面被大伯曝光，讓李運慶兄弟背上「孝道外包」的惡名，即使她發長文解釋自己不委屈，還是平復不了網友的謾罵，今（23日）出席活動，被問起有人惡毒留言「洪詩從小缺愛才這樣委屈犧牲」，忍不住哭了：「我比較心疼爸爸媽媽，不知道他們看到是什麼感受，他們給我很多愛。」

洪詩心疼家人被惡意揣測。（圖／記者陳明中攝）

洪詩年紀小就出道，當年在《我愛黑澀會》也曾被罵，早已練就堅強的心態，這會見到新聞延燒，起初並不在意，只認為是「一則新聞」就滑過，沒料到事情一發不可收拾、越演越烈，李運慶更耐不住情緒回嗆網友，讓當事人洪詩跳出來解釋「照顧公公」的細節，只是沒想到網友還不買單。



她解釋，公公基本上就是李運慶在照顧，看護並不是那麼容易請得到人，除了相關法令，還得和公公相處順利，陸陸續續也換了好幾位專業人士，當然在轉換期間會有空窗期，一家人都會互相配合。



對洪詩而言，她並不是被放進一個課表裡、被要求做這件事，「其實所有工作都是他在做，是我想要主動幫忙分擔」。網友氣氛的原因，是認為一個女生嫁去別人家，不是被當作看護使用，許多人因此自帶「父母濾鏡」心疼她。

洪詩相當善解人意。（圖／記者陳明中攝）

在娘家的群組裡，家人們給洪詩很多鼓勵與安慰，要她不要理會網友的留言，當然她也好奇媽媽是怎麼想，於是問：「妳看到我這樣的狀況，妳會覺得心疼嗎？還是捨不得嗎？我媽媽給我的回應是，當然會心疼、捨不得，但這是一個人之常情，不可能看到需要照顧的長輩不管他。」



整件事最讓洪詩傷心的其實是被說「缺愛」，她並不理解，為什麼不能分享愛，「我看到的時候很難過，畢竟我出道蠻早的，我是一個從小被罵到大的人，總是會有不同的聲音，是習慣的。但講到家人的時候，就是太多喘側，他們並不認識我的家人，看到這樣的發言，我比較心疼爸爸媽媽，不知道他們看到是什麼感受，他們給我很多愛」。

洪詩直球回應紛紛擾擾，不躲避、扭扭捏捏。（圖／記者陳明中攝）

