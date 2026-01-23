洪詩噴淚駁缺愛 「嫁李運慶很開心」

洪詩照顧失智公公被攻擊「在沒有愛的家庭長大」，23日受訪難過落淚。（林奕如攝）

洪詩和李運慶在2023年結婚，育有2女，然而大伯李運泰去年10月發文讚洪詩婚前就對失智公公「把屎把尿」細心照護，引起「孝道外包」熱論。她23日出席活動首露面，難過落淚被留言攻擊「她一定是在沒愛的家庭長大」，一度哽咽說不出話，整理好情緒才開口：「願意付出愛的人不一定是缺愛，也可以是充滿愛的人。」

此事波及家人，洪詩心疼爸爸、媽媽，「他們給我很多愛。」她也澄清，照顧失智公公是自己主動開口，依照可負擔的時間、能力去分攤，主要照顧者還是老公。目前公公失智狀況逐漸惡化，家中有聘請看護，但她坦白說沒這麼簡單，公公跟看護有磨合期，已經換過至少4位看護，在空窗期會分配時間輪流照顧。

至於網友所說「洪詩可以嫁得更好」，她嘴角露出微笑回答：「我不知道到底要多好才叫嫁得好，我覺得能夠嫁給他（李運慶）是很開心的一件事。」而她照顧公公這件事，有問過媽媽的想法，洪媽表達心疼捨不得，「但媽媽覺得這是人之常情，不可能看到需要照顧的長輩不理會。」

未來若女兒也遇到此狀況，她智慧解答：「天下沒有任何父母會希望小孩吃苦，不可能幫她們選一條完美無缺、平坦的路，但我可以努力教她學習如何面對困難。」