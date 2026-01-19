洪詩大伯道歉：娶到她是我們的榮幸 網友怒喊「關姻菩薩」

即時中心／林韋慈報導

藝人洪詩近日成為討論焦點，引發外界對「父權」、「婚姻」等議題的熱議，起因來自其大伯李運泰於去（2025）年10月在Threads發出的一篇貼文。文中感謝洪詩照顧自己的父親，並描述其父親自幼以「又罵又打」的軍事化方式教育子女，伴隨高學歷的孤傲自負與嚴重躁鬱症，近年又因失智與行動不便，生活起居多由洪詩與其弟一家人照料，並強調是真正「把屎把尿」的照顧。

貼文曝光後引發大量討論，許多網友直呼該文堪稱「關姻菩薩」（關掉婚姻的菩薩），令人對婚姻心生畏懼。隨後李運泰、藝人李運慶與洪詩本人皆陸續發文，不過不少網友認為，大伯與李運慶的回應反而「火上加油」。

李運泰在10月的原始貼文中指出，其父親長年帶給家人極大相處壓力，動輒責罵、揚言動手，與其同處一室彷彿長期處在高壓狀態。但數年前父親因摔斷腿導致行動不便並出現失智症狀，照顧重擔驟然落在家人身上，「我弟比我孝順多」，選擇繼續與父親同住，方便就近照料。

文中也大讚洪詩始終把父親當成自己的爸爸般照顧，從未流露不悅，即使遭父親情緒失控責罵，仍能用自己的方式排解壓力。李運泰並提到，洪詩相當節儉，沒有過多物質需求與品牌迷思，對物質的態度是「一切夠用就好」。貼文後段話鋒一轉，提及洪詩第二胎剛出生，李運泰表示，一想到兩位可愛姪女未來精緻的臉蛋、品格養成與善良內在，所有的模板就是她們的親媽媽洪詩。

該文引發炎上後，李運泰昨（18）日再度發文表示，先前內容屬於自嘲與自認為的幽默，若造成部分人誤解，對此致歉，並強調文章重點僅在表達「我們能娶到詩涵有多榮幸、多感謝」，但再度引發網友不滿，表示依然是以父系家長的觀念，將媳婦比擬為所屬物，如同一開始的貼文。

對此，洪詩本人也出面滅火，表示實際主要照顧者其實是李運慶，整個家庭都有分工協助，她將公公當成自己的爺爺照顧；李運慶則在網路上反嗆網友，認為非當事者不了解實情。不過仍有不少網友認為，大伯應將注意力放回照顧自己父母，而非頻繁發文談論弟媳，也有人感嘆「女兒一定要富養」，不希望未來成為「免費長照」，甚至有網友翻出洪詩過去在《我愛黑澀會》時期熱舞的畫面，表達懷念。

洪詩大伯的道歉文。（圖／擷取自Threads）









