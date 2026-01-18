洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰

藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。

李運泰在Threads上發文回憶，當年弟弟求婚消息曝光，他收到許多朋友私訊恭賀，才驚覺洪詩是不少年輕男生心中的天命女神。他坦言，在弟弟40歲還沒結婚前，自己對「圈內女友」印象相當刻板，甚至認為演藝圈女藝人最終都會選擇嫁給小開或富二代，「到底誰會想跟我弟常相廝守？我當時是覺得我弟這輩子應該結不成婚了。」

李運泰透露，父親過去對兩個兒子採取軍事化教育，性格孤傲且患有嚴重躁鬱症，「跟他處在同一空間裡永遠就是大家最高壓的惡夢。」後來父親因摔斷腿加上失智，照顧壓力變得更加沉重，孝順的李運慶選擇與父親同住以便就近照護。令李運泰震撼的是，他剛認識洪詩時，對方就已經陪著李運慶和父親住在同個屋簷下，「是真正的照顧，把屎把尿按摩那種。如果交往初期洪詩做作樣子擺拍想討好我們就算了，但她從剛開始和我弟交往到穩定期，好幾年沒論及婚嫁期間，洪詩一直把我爸當成她自己父親般的照顧，我從來沒看到她有任何的不悅，甚至我爸生氣罵她、鬧情緒時，她都有自己的方式排解壓力。」

李運泰曾問她：「妳怎麼受得了跟我爸同住啊？」洪詩則溫柔回應：「老人都一樣、都很可愛想法也很簡單，其實家裡熱熱鬧鬧也很好，而且我喜歡你們一家人感情凝聚的氣氛。」除了照護長輩的孝心，李運泰也大讚洪詩的生活態度質樸簡單，觀察到弟媳非常會幫弟弟省錢，對物質的觀念始終抱持著「一切夠用就好」，沒有過多的物質需求和品牌迷思。他形容：「我朋友口中的女神、螢光幕前光鮮亮麗的漂亮女孩，從來沒有被充滿誘惑的環境模糊了自己的價值觀、過著真實自在的生活。」

李運泰也提到，李運慶一直以來的心願就是擁有女兒，如今不僅成功達成願望，還有了兩個寶貝女兒。他對姪女們未來的成長充滿信心，感性寫下：「我光想到她們倆未來精緻的臉蛋、品格的養成和善良的內在，所有的模板就是他們的親媽媽洪詩，光想到這，我對一切就是充滿祝福。人生勝利組要怎麼定義？由自己定義自己的人生要如何過。我弟和我弟媳又朝著勝利的人生邁進一大步。」

貼文曝光後，有網友大讚洪詩善良偉大，留言表示「洪詩就是那種第一眼會讓人覺得很嬌弱的女生，但是久了發現她柔弱生之徒耶，很喜歡洪詩，她值得你們疼愛，你們也值得擁有她」、「洪詩也很幸運有你這個大伯把她當真正的家人，將她的所有溫柔善意真正看進心裡並珍惜，將她的好宣揚給大家」、「洪詩的好需要家人幫忙守護」。

不過也有網友持不同意見，認為照護責任不應由媳婦承擔，留言表示「如果是我女兒去婆家做這些，我會非常不捨」、「根本婚姻鬼故事」、「請聘請專業照護人員，看了頭好痛」、「只覺得恐怖故事，孝順外包，一個人幫公公把屎把尿的媳婦，寫成故事自我感動的老公弟弟，順便貶低其他女藝人」、「那個監視器畫面越看越可怕，什麼心態會想把弟媳照顧爸爸的畫面發出來還強調是『曾經的女神』」、「怎麼不是你們兄弟倆去把屎把尿照顧自己爸爸？竟然把這種事情全丟給弟媳還沾沾自喜發出來給大家看。」

