洪詩婚前為公公把屎把尿！徐乃麟憶照顧母親：沒人比我孝順

女星洪詩與李運慶結婚2年，近日李運慶哥哥在社群發文感謝弟媳洪詩交往初期就協助照顧失智父親，更形容她將李爸爸視為自己父親照顧，一路把屎把尿、絲毫沒有任何怨言，貼文曝光後，不少人質疑李運慶一家「孝道外包」、「婚姻鬼故事」。對此，徐乃麟今（21）日出席選美記者會，

徐乃麟認為，洪詩在婚前就愛屋及烏照顧對方的家人，雖然不清楚她的想法，「但用善良的面向看她很偉大，她愛他的男人愛屋及烏，是一種善的正面循環」，他也強調，並不是肯定這樣的事情，「我不知道他們的關係或想法，但我想說如果是單面向來看這件事，我們不知道她們相處的狀況，這是一個很善的、一個正面的做法」。

徐乃麟也提及自己的經歷表示，當時媽媽住加護病房20多天，十分依賴作為獨子的他，他也特意將工作排開，全心全意照顧媽媽，幫她翻身擦拭身體、換尿布、墊防護墊，讓他不禁感慨：「我們能夠反饋給父母親的還有什麼，當他即將走到人生終點的時候，我們能夠為他做這一點點算什麼，我不敢講說我很孝順，但是我敢講我周邊沒看過比我徐乃麟更孝順的」。

被問及若是女兒遇到同樣的事件，是否會捨得讓女兒如此付出，徐乃麟坦言，天下父母心，絕對不捨得女兒辛苦，「當然希望孩子嫁得幸福美滿，但人各有命，或許前世今生他們有緣，不知道是善緣還孽緣。」他舉例陳松勇過去和外籍看護舊情同家人，對看護的照顧之情感動不已，甚至將遺產留給對方，認為這份情十分可貴。

徐乃麟也談及近日新北蘆洲蔥油餅老夫妻遭獨生子亂刀砍死的命案，感嘆表示：「我們不求孩子大富大貴，希望孩子別造成社會的拖累跟壞的影響，只要孩子平平順順，哪有什麼犯罪社會問題，現在這個世界就是這個樣子。」



