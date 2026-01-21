洪詩婚前為失智症公公把屎把尿！徐乃麟嘆「不捨女兒受累」：沒人比我孝順

徐乃麟出席活動。吳昕蓓攝

李運慶哥哥因為發文感謝洪詩為失智症爸爸「把屎把尿」，進而讓李家人都遭到炎上，被轟是「孝道外包」，徐乃麟今（21日）出席活動，強調他不清楚洪詩的想法，也不確定李運慶家人真實狀況如何，但單就洪詩愛屋及烏的行為是非常偉大的，徐乃麟自己也有女兒，他透露如果是女兒這樣為夫家付出這麼多，他當然也會捨不得，「天下父母心絕對捨不得，為人父母不希望孩子受累。」

不捨女兒為夫家付出 親曝照顧母親過往

徐乃麟表示，如果以善良的面相來看，洪詩的行為很偉大，「我們去行善做公益，幫獨居老人處理家裡看病，都是善的一種，是正面循環，我不是肯定這作法，但至少是正面的。」被問及是否會捨得讓女兒如此付出，他坦言當然不希望女兒辛苦，「當然希望孩子嫁得幸福美滿，但人各有命，或許前世今生他們有緣，不知道是善緣還孽緣。」

徐乃麟舉例陳松勇過去和外籍看護舊情同家人，對看護的照顧之情感動不已，還將遺產留給對方，認為緣分一切都很難說，話鋒一轉，他也提及日前蘆洲一對老夫妻遭獨生子亂刀砍死的案件，「我們不求孩子大富大貴，希望孩子別造成社會的拖累跟壞的影響，只要孩子平平順順，哪有什麼犯罪社會問題，現在這個世界就是這個樣子。」

徐乃麟的母親過去曾經住院一段時間，都是由他一手照顧，「媽媽都要包成人紙尿布，我也要學翻身、鋪看護墊，我很輕柔幫她擦拭處理，看到媽媽臉上安慰、放心的表情，當他們人生要走到終點，我們還能做什麼？沒看過比我徐乃麟孝順的。」他透露老婆當時也有幫忙，但因為他是家中獨子，媽媽一睜開眼就要看到他，因此他通常7點前到醫院，直到11點媽媽打完針，他才會回家，就這樣來回1個月。



