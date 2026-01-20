洪詩婚前照顧公公掀議 李運慶駁「孝道外包」：能和她相伴是我運氣好

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

藝人李運慶與洪詩結婚，家庭幸福美滿，沒想到李運慶哥哥昔日發文提及洪詩未嫁進門，就協助照顧失智李父，引發熱議，質疑是「孝道外包」。李運慶昨(19)日發長文回應，強調對於太太的所有付出，不管是婚前、婚後從來沒有視為理所當然，也不會把該負的責任、該做的事情，讓太太去承擔，直呼「能和她一起共組家庭，攜手相伴，的確是我運氣好。」

李運慶表示，拍戲期間中間只睡三個小時，醒來後看到海量的惡意留言和曲解，他急於保護太太和哥哥，表達了情緒化的字眼。他們都是第一次做照顧者，從慌張，學習，遇到事件，再學習，迷惘，到現在逐漸找到了平衡，這過程哥哥、嫂嫂、媽媽，甚至岳父岳母都給予很多的愛跟支援。

李運慶透露，在爸爸2022年12月摔倒後的一年內是他們自己照顧，期間也都有申請喘息服務，只是爸爸拒絕陌生人幫他按摩或是擦澡，後來巴氏量表申請成功後，在2023年11月請了第一個看護一直到現在，雖然陸陸續續因為跟爸爸相處的問題、各種狀況，換了幾位看護，但沒有看護協助的時間其實不長，只有更換看護程序時所產生的空窗期，直呼照顧失智長者並不是請了看護就沒事，照顧者家屬的陪伴對於失智長者的病情延緩，佔了非常重要的角色，所以全家人都會陪伴爸爸聊天、運動、出門散步走走。

李運慶感性地說，對於太太的所有付出，不管是還沒結婚前就陪他照顧爸爸，或是明知道婚後要照顧失智的爸爸，仍然願意結婚的她，以及非常辛苦的懷胎十月生下這世界上最可愛的兩個寶貝，「我從來沒有甚至未來也不可能把她的付出視為理所當然」。對於父親的一切照顧，本來就是他跟哥哥最基本該盡的孝道，從來沒有怠惰，也沒有把該負的責任、該做的事情，讓太太去承擔，他不想這樣對太太，也不會這樣對她，所以自己一直很感謝她願意付出這麼多。

李運慶直呼，太太是自己最珍惜的人，不只是她的付出，還有她的善良跟同理心。網路上甚至說出非常過分的話，指洪詩「她一定是在沒有愛的家庭長大，才會這樣委屈犧牲」。對此，他嚴正駁斥「才不是！正因為她在一個充滿愛的家庭以及家族長大，所以她懂得去分享愛，我很感謝她能把這份愛帶進這個家庭」。

最後李運慶表示，在照顧父親的期間，很感謝長照2.0，還有日照中心的關懷和耐心，這些對照顧者家屬都是非常重要的支援、和資源，而「洪詩能不能嫁的更好？一定可以。因為她真的太好了，能和她一起共組家庭，攜手相伴，的確是我運氣好。」

