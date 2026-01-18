洪詩婚前照顧失智公公！幫忙「把屎把尿」 網看了超心疼：根本是恐怖故事

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

女星洪詩2023年與演員李運慶結婚，婚後育有2女。而李運慶的哥哥李運泰去年曾發文感謝洪詩，在父親失智、摔斷腿時盡心盡力的照顧，如今這篇文被網友翻出，卻意外引發網路上兩派議論。

洪詩大伯發文感謝洪詩的文章意外引發兩派網友論戰。（圖／翻攝自李運泰Threads）

李運泰在文中表示，李運慶當年結婚的消息曝光後，有許多朋友私訊自己說：「吼～我的女神被你弟追走了！」他才意識到原來洪詩受歡迎的程度，隨後坦言對於弟弟「圈內女友」都有些刻板印象，認為女方最後都會嫁給小開二代、首富，「直到我真正認識了洪詩，我才發現我錯的離譜，這女生怎麼可以這麼善良又單純。」

李運泰分享洪詩照顧父親時的畫面。（圖／翻攝自李運泰Threads）

李運泰透露，由於自己父親從小就是軍事化教育，加上伴隨著高學歷的孤傲自負還有嚴重躁鬱症，因此親人在與他相處時都有壓力。前幾年父親腿摔斷行動不便、失智，李運慶選擇與父親同住就近照顧，而當時洪詩也幫忙一起照顧，「是真正的照顧，把屎把尿按摩那種。」這讓他相當感動，「甚至我爸生氣罵她、鬧情緒時，她都有自己的方式排解壓力。」且洪詩還會替李運慶省錢，「她從來都沒有過多的物質需求和品牌迷思，她對物質的觀念就是，一切夠用就好 。」對此，他也對2個姪女的成長有信心：「我光想到她們倆未來精緻的臉蛋、品格的養成和善良的內在，所有的模板就是他們的親媽媽洪詩，光想到這，我對一切就是充滿祝福。」

不過，文章曝光後卻引發網友兩派論戰，一方認為洪詩是值得疼愛的女生，「從你文字的細膩跟溫暖的描述洪詩，難怪洪詩會說喜歡你們一家人的氣氛，能有你這樣的大伯，很幸運」、「洪詩的好需要家人幫忙守護。」不過也有網友直言：「說真的我也有女兒，我完全不希望她以後結婚是過這種生活」、「只覺得恐怖故事，孝順外包，一個人幫公公把屎把尿的媳婦，寫成故事自我感動的老公弟弟，順便貶低其他女藝人。」

對於網友的評論，李運泰也在留言區回應。他解釋，當時家人申請到巴氏量表後就立即幫父親請了看護，「我和我弟和我媽我們全家都有一起照顧我爸。」而監視器畫面是李運慶跟洪詩自己公開過在社群的。至於文中提到洪詩照顧父親、幫忙按摩一事，是洪詩主動提出認為可以協助讓爸爸的血液循環，「其實這不過就是一個家庭相處的日常，我也有幫岳母按摩過腳肩膀，希望不要以幾秒鐘按摩腳的畫面就斷定詩涵=傭人，文字提到把屎把尿只是形容簡易的照顧行為，用詞沒用精準當初沒想那麼多，讓有些人產生誤解說聲抱歉。」

最後，李運泰希望大家不要以自己的文字就斷定弟弟與洪詩婚姻全部的樣貌，整篇文章的重點是他們能娶到洪詩是件非常榮幸、感謝的事情，「我們家庭感情真的很好，單純只想用文字分享我有多喜歡洪詩想讓大家也更喜歡洪詩就這麼簡單，￼希望大家能多關注運慶和詩涵日常，他們是對幸福、感情濃厚的夫妻。」







