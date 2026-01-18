洪詩婚前照顧失智公公「把屎把尿」！大伯致謝文挨批 網嚇傻：婚姻鬼故事

洪詩幫公公理髮。（圖／翻攝自洪詩臉書、李運慶的哥哥Threads）

38歲女星洪詩從《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與男演員李運慶結婚後，育有2個女兒。而在去年（2025年），李運慶的哥哥曾上傳洪詩照顧他失智父親的影片，公開感謝弟媳在交往初期就主動搬來同住，幫忙把屎把尿、按摩，如今這篇舊文再度被翻出，竟引發兩派網友論戰。

李運慶的哥哥去年10月在社群平台Threads分享，父親在幾年前腿摔斷行動不便、失智，照顧的壓力落在家人身上，弟弟李運慶選擇繼續與爸爸同住，方便就近照顧他，而剛和弟弟交往的洪詩也搬來分擔照護壓力，強調「是真正的照顧，把屎把尿按摩那種」。

廣告 廣告

李運慶的哥哥直言，「如果交往初期，洪詩做做樣子擺拍，想討好我們就算了，但她從剛開始和我弟交往到穩定期，好幾年沒論及婚嫁期間，洪詩一直把我爸當成她自己父親般的照顧，我從來沒看到她有任何的不悅，甚至我爸生氣罵她、鬧情緒時，她都有自己的方式排解壓力。」

洪詩幫忙照顧失智公公。（圖／翻攝自李運慶的哥哥Threads）

李運慶的哥哥透露，洪詩告訴他，「老人都一樣、都很可愛想法也很簡單，其實家裡熱熱鬧鬧也很好，而且我喜歡你們一家人感情凝聚的氣氛」，讓他相當感動，忍不住直呼「我朋友口中的女神、螢光幕前光鮮亮麗的漂亮女孩，從來沒有被充滿誘惑的環境模糊了自己的價值觀，過著真實自在的生活！」

當時這篇貼文曝光後，不少網友稱讚洪詩孝順，「洪詩應該是不少人小時候黑澀會跟無名的女神」、「很喜歡洪詩，她值得你們疼愛，你們也值得擁有她」、「我想洪詩一定也是因為感覺到有你這麼好的一個家人和親人，才會更貼心和認真的視公公如父親了，是一個愛的循環」、「洪詩也很幸運有你這個大伯把她當真正的家人，將她的所有溫柔善意真正看進心裡並珍惜，將她的好宣揚給大家」。

不過，最近有另一派人持相反意見，「女明星變女傭人的鬼故事」、「善良女生不要結婚」、「留友看鬼故事，女生不要嫁入這種家庭」、「那你這個大兒子在幹嘛」、「什麼叫做要討好你們啊？自己的爸爸自己顧啊，幫你們顧爸爸把屎把尿還要被罵還要被說裝的」、「我一定要好好教我女兒，不要去別人家當看護」、「她的善良恰好凸顯了你們的不善良」、「洪詩當年可是多少人的女神，現在這樣說真的替她不值欸」、「女生千萬別結婚自討苦吃，說你賢慧就是一個可怕的開端，連洪詩都難逃這地獄了」、「撇除她是藝人，用一般家庭來看，真的心疼這個女人、這位媽媽」。

針對網友質疑，李運慶的哥哥便回應，他們在申請到巴氏量表後立刻幫爸爸請看護，他和弟弟、媽媽全家人都有一起照顧爸爸，而監視器畫面是運慶、洪詩自己公開過在社群的畫面，「我當然看不到他們家的監視器，監視器是他們自己家裡裝的。」

李運慶的哥哥說，洪詩本來就沒有義務要幫父親按摩腳，但當時洪詩主動提出，覺得可以協助讓爸爸血液循環，「其實這不過就是一個家庭相處的日常，我也有幫岳母按摩過腳肩膀，希望不要以幾秒鐘按摩腳的畫面就斷定詩涵＝傭人。文字提到『把屎把尿』，只是形容簡易的照顧行為，用詞沒用精準當初沒想那麼多，讓有些人產生誤解說聲抱歉。」

李運慶的哥哥強調，「恐婚的人可以多觀察運慶和詩涵平時的生活分享，不要被我片面的文字斷定他們全部婚姻的樣貌」、「我們家庭感情真的很好，單純只想用文字分享我有多喜歡洪詩，想讓大家也更喜歡洪詩就這麼簡單，希望大家能多關注運慶和詩涵日常，他們是對幸福、感情濃厚的夫妻」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

20歲男衝急診喊「GG爛掉了」！約砲後下體癢狂沖熱水 內褲黏肉染性病

一被碰到就裝死！陸「戲精小羊」爆紅 網友開價136萬求購

年輕姊弟欠繳租金逾2月！律師陪同趕人真相曝光 房東嘆：我才是壞人