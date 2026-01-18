洪詩婚前照顧失智公公 潔哥吐槽鬼故事：絕不能發生在我女兒身上

網紅潔哥李秉潔針對藝人洪詩婚前照顧失智公公一事在臉書發表看法，直言雖然是洪詩歡喜做甘願受，但這種情況絕對不能發生在自己女兒身上，寧願女兒一輩子當媽媽的小寶貝。

洪詩與李運慶婚後育有兩女。（圖／翻攝洪詩 臉書）

洪詩與李運慶婚後育有兩女，李運慶哥哥近來發文揭露，洪詩在婚前就開始照顧失智的李父，「我剛認識的洪詩，就已經陪著運慶和我爸住在同個屋簷下照顧他，是真正的照顧，把屎把尿按摩那種」。李運慶哥哥更表示，「沒論及婚嫁期間，洪詩一直把我爸當成她自己父親般的照顧，我從來沒看到她有任何的不悅」。這番話引發網友熱烈討論，還被形容是「婚姻鬼故事」。

對此，洪詩事後出面澄清，表示自己只是有幫公公按摩腳，身體擦拭、更換尿布都是李運慶在做。她強調自己「愛屋及烏」，幫忙照顧男友的爸爸，沒有覺得是特別偉大的事情。

洪詩18日發文強調自己「愛屋及烏」。（圖／翻攝自洪詩臉書）

對此，潔哥在臉書貼文中表示，自己完全沒有要批評洪詩大伯，雖然文章裡面可以吐槽的點很多，但洪詩「歡喜做甘願受那是她的事」，屬於他們的家務事，與別人無關。不過潔哥話鋒一轉，強調這種情況絕對不能發生在自己女兒身上，「光是還沒結婚就要幫男友爸爸把屎把尿，那是異性長輩的身體欸我的媽」。

潔哥強調這種情況絕對不能發生在自己女兒身上。（圖／翻攝自潔哥臉書）

潔哥在貼文中寫道，「又不是專業看護」，如果女兒結婚是為了過這種生活，她寧願女兒一輩子當媽媽的小寶貝，「我才不要我女兒結婚是為了吃苦，沒苦不用硬吃謝謝」。

