洪詩婚前願照顧公公 潔哥吐槽「鬼故事」：不讓女兒沒苦硬吃

女星洪詩於2023年與演員李運慶結婚，其大伯李運泰去年10月在社群媒體上發文感謝洪詩在婚前協助照顧公公。這篇貼文近日再度被網友翻出，遭轟「婚姻鬼故事」。對此，有「鄉民女神」之稱的潔哥（李秉潔）也在18日於發表看法，直言不要自己女兒結婚是為了吃苦，「沒苦不用硬吃」，認為女性不應在未婚或婚後承擔過於沉重的家庭照護壓力。

潔哥表示，對於洪詩的情況，她並非針對李運泰個人，也未批評當事人，但坦言其文章中確實存在不少可以引發討論的內容。她指出，「歡喜做、甘願受」是洪詩的選擇，自己並無意評價。不過，潔哥也語氣強烈地表示，身為母親，無法接受自己的女兒遇到類似情況，「這種鬼故事我絕對不可能讓它發生在我女兒身上」。

她更進一步指出，婚前即須協助照顧男友父親已讓她難以接受，「還沒結婚就要幫男友爸爸把屎把尿，那是異性長輩的身體欸我的媽，又不是專業看護」，認為這並非女性在婚姻中應有的責任。潔哥坦言，若婚姻帶來的只是疲憊與委屈，那她寧願女兒一輩子當自己的小寶貝，「我才不要我女兒結婚是為了吃苦，沒苦不用硬吃謝謝」。

同日晚間，潔哥再次發文表示，先前的貼文遭人檢舉，令她感到無奈。她強調，自己只是就事論事，針對事件本身發表母親的觀點。她也反問反對她言論的人，是否願意接受類似的婚前與婚後生活，卻鮮少得到正面回應。

針對外界的討論聲浪，洪詩本人也出面回應，澄清當時的協助內容主要是按摩，而非外界所稱的「把屎把尿」。李運泰則表示，先前貼文中用詞不夠精確，對於造成外界誤會致歉，並強調無意引起爭議。

