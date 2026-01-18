洪詩婚前顧失智公公…網嗆「拒看你的戲」 李運慶反擊：動腦不難
藝人洪詩與李運慶愛情長跑多年，結婚3年多，育有2名女兒。近來有網友翻出李運慶哥哥去年發文感謝洪詩照顧失智公公的貼文，沒想到引來兩派網友戰翻，有網友氣到至李運慶社群開轟：「準備跌落神壇」，也意外釣出李運慶本人回應了。
事情起源於李運慶哥哥日前發文，感謝弟媳洪詩，他寫道：「洪詩交往時就已陪著運慶和我爸住在同個屋簷下照顧他，（把屎把尿按摩那種），如果交往初期洪詩做作樣子擺拍想討好我們就算了，但她從剛開始和我弟交往到穩定期，好幾年沒論及婚嫁期間，洪詩一直把我爸當成她自己父親般的照顧，我從來沒看到她有任何的不悅，甚至我爸生氣罵她、鬧情緒時，她都有自己的方式排解壓力。」
沒想到這一篇貼文被網友挖出，有網友就開酸這是結婚的鬼故事，留言喊「原來即使年輕漂亮善良，最後還是做看護嗎？結婚前真的不要幫忙對方的家庭事務，不然小心被當成擺拍的人。」
洪詩照顧失智公公的畫面流出，李運慶兄弟也因此遭圍攻。對此，洪詩也澄清，自己並未覺得照顧李運慶父親有多偉大，自己僅協助按摩腳及更換床單，身體擦拭與更換尿布皆由李運慶負責。公公因摔倒開刀，傷口需長期換藥，李運慶兄弟輪流照顧公公，並於住院期間全天守護。
一名網友前往李運慶的Threads貼文下留言：「準備跌落神壇，你讓你太太這樣顧你爸爸，你兄弟這樣發文感謝妳太太？然後你跑去拍戲？這女孩到底做錯什麼事情啊！你爸怎不是請看護一起照顧，怎是要顧小孩又要顧你爸的她啊！你的戲我拒看！」
不過，李運慶也留言回應：「我從來不在神壇，看護申請也需要時間，動個腦不難，你們在旁邊慢慢看熱鬧吧！」
相關留言也引發網友論戰。部分網友認為此為家務事，「你管太寬了吧 你又沒住在他家，又不認識洪詩。」「夫妻快快樂樂的，老婆也貼文說了她把他爸爸當爺爺在照顧，就不懂有什麼好批評的 ，管人家的家務事」。
更多太報報導
反年改出包…公務員退休金沒變多！翁曉玲「沒寫施行日期」回應了
北市私校16歲男學生校內「墜樓不治」 教育局：已前往協助
悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂
其他人也在看
美媒披露 中國1400艘漁船兩度陣列式聚集東海
政治中心／綜合報導根據美國紐約時報報導，有上千艘漁船，在去年耶誕節及今年1月11日，兩度在東海進行大規模陣列式聚集，甚至影響部分貨輪通行，有專家認為，可能是中國在演練海上民兵，試圖控制爭議性海域，本月17日，甚至首度出現無人機，入侵我東沙群島領空。民視 ・ 4 小時前 ・ 2
瓜地馬拉黑幫攻佔3監獄 挾持46人對峙軍警
台灣在中美洲的重要友邦瓜地馬拉傳出黑幫攻佔監獄，瓜地馬拉當局於當地時間17日證實，幫派份子發動協調攻擊，成功佔領並控制了國內3座監獄，暴動囚犯共挾持了至少46名警衛跟工作人員當做人質，甚至站在監獄的巡台視新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
快訊／伊朗官員表示全國示威抗議有5000死 是先前所稱的2.5倍
路透社週日（18日）報導，一名伊朗官員透露，伊朗近日的全國示威暴亂總計已有至少5000人死亡，這個數字是伊朗官員先前向路透社表示數字的2.5倍。太報 ・ 6 小時前 ・ 1
真的是他！日本男神玉木宏摘世界柔術大賽銅牌 「一本取勝」驚豔全網
日本eFight報導，46歲的玉木宏長年投入巴西柔術訓練，並非首次挑戰國際舞台。2023年8月，他曾赴美參加《世界大師柔術錦標賽》，以藍帶身分出戰大師3羽量級，首戰成功取勝，雖於第2戰止步，但仍證明自身具備競技水準。經過持續訓練與磨練，玉木此次已從藍帶晉升為紫帶，再度站...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 發表留言
洪詩疑被當看護！她發聲力挺「看看就好」 分析：有人天生個性就是M
演員李運慶與前「黑澀會美眉」洪詩婚後育有兩女，家庭生活原本低調，但近日因李運慶哥哥李運泰去年發文感謝弟媳洪詩照顧失智父親而再度掀起討論。對於此事，網紅陳若萱也在社群平台發文表達看法。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
洪詩照顧失智公公！遭疑「錯嫁」李運慶不忍反擊了：是你嫁嗎？
藝人洪詩和李運慶2022年結婚，育有2女。李運慶哥哥李運泰去年曾發文感謝洪詩為失智公公把屎把尿，貼文日前再度被翻出，沒想到卻意外惹眾怒，認為他們根本就是「孝順外包」、「將照顧責任轉嫁給弟媳」等問題，引起大批網友討論。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
看懂川普2.0週年關鍵字！裁員30萬、關稅最高50％、退群66個
美國總統川普自 2025 年1月重返白宮即將滿一週年，政策推進速度與衝擊前所未見。從啟動DOGE，裁撤 30 萬公務員；對全球商品課徵高額對等關稅；簽署《大而美法案》推升赤字；到撤銷逾 10 萬張簽證、強化移民管控。而外交上，更以軍事與資源交換重塑中東與拉美秩序。《遠見》以關鍵數字，盤點川普執政一年遠見雜誌 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
中天主播林宸佑遭收押！ 涉案海陸中士稱洩密給「吉祥」
中天電視主播林宸佑等人，因為涉嫌違反國家安全法等罪，遭到羈押禁見。起因是檢方偵辦海軍陸戰隊陳姓中士，拍攝投共影片，發現林宸佑疑似擔任中間人角色，涉嫌接觸多名現役軍人，取得軍方情資。陳姓中士供稱，他是透...華視 ・ 5 小時前 ・ 1
日本人氣綜藝AD墜樓身亡！朝日電視台黑幕延燒、節目急喊卡
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導日本朝日電視台去（2025）年12月10日驚傳墜樓事故，一名男子自電視台大樓高處墜落，當場身亡，並波及一名路人導致左肩受傷...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
後悔嫁給他！帶貨女王章小蕙爆遭阻見小孩內幕 鍾鎮濤冷笑回應
昔日恩怨再次成為焦點，港星章小蕙近期在節目中罕見重提與的婚姻，不僅直言後悔當年太早踏入婚姻，還自爆曾被刻意阻擋，導致無法與兒女碰面。這番言論迅速在網路上炸開鍋，也讓兩人的過往糾葛重新攤在聚光燈下。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 15
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 70
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 13
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 105
街頭遭砍12刀！賀一航兒送醫「2度命危」：走錯路 因他痛改前非
已故男星賀一航兒子曾治豪近日登上綜藝節目分享人生故事，透露小時候爸爸賀一航工作繁忙，所以跟對方並不親近，再加上父母沒有在身邊陪伴，隔代教養也讓他逐漸變得叛逆，更因結交壞朋友，導致走在街上被砍12刀緊急送醫。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 7
《功夫》火雲邪神梁小龍逝世⋯「香港四小龍剩兩人」成龍悲慟哀悼
香港演員梁小龍今（18）日傳出逝世，享壽77歲，他在70年代曾與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」，他的家人正低調處理後事，目前安排於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 34
小S愛女Elly「轉大人」耍辣慶生 20歲「私下狀態」流出！
娛樂中心／江姿儀報導女星小S（徐熙娣）2005年與老公許雅鈞結婚，2人育有三位優秀女兒，皆遺傳父母的完美基因。其中，大女兒Elly（許曦文）不僅外貌出眾，還成績優異，錄取美國名校。近年她出國留學，仍不時個人社群分享當地生活日常，16日迎來20歲生日，昨（17日）曬出美照慶生。民視 ・ 11 小時前 ・ 5
連遭5劇組換角！82歲「國民阿嬤」出面控訴：藝人退休金養老金都沒有
曾在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中，以真摯祖孫情逼哭百萬觀眾的「國民阿嬤」王滿嬌，現年已82歲。出道超過60年、演活無數長輩角色的她，近日接受訪問時罕見卸下心防，眼眶泛紅地揭露演藝圈現實面。她透露自己光是在2025年就慘遭5部戲莫名換角，讓她心碎感嘆：「人年紀大了，真的就是不管用。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 93
剛奪影帝！甜茶被爆「同居卡戴珊家族小妹」 知情人士：跟已婚沒兩樣
以電影《橫衝直闖》接連拿下評論家選擇獎與金球獎音樂及喜劇類最佳男主角的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），事業表現亮眼，感情狀態也再度引發關注。根據外媒《Page Six》報導，他與凱莉珍娜（Kylie Jenner）交往關係穩定，兩人已在洛杉磯同居超過一年，雖未正式結婚，但私下生活幾乎與夫妻無異。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
打包蛋風波被罵翻 王俐人回顧2025年...點名網路冷暴力：真的很累
王俐人昨（17日）在臉書回顧2025年，一字一句寫下自己的疲憊與心境轉折，也等於替這一年風波不斷的人生做了階段性總結。從「打包蛋事件」、背上500萬債務，到婚姻被傳生變，外界的放大解讀與網路聲浪，幾乎沒給她喘息空間。王俐人與小7歲的演員老公林琮軒於2021年12月登記結婚，過程相當「樸實」，不僅沒有自由時報 ・ 16 小時前 ・ 6
竇驍、何超蓮婚變傳1年半首同框 昔遭指娘家不給金援
香港賭王千金何超蓮2023年與大陸男星竇驍結婚，兩人一舉一動始終備受矚目，但各自工作忙碌，經常分隔兩地，社群上也鮮少見到兩人同框，因此小倆口在結婚一年後，就不斷出現婚變傳聞。沒想到近日夫妻倆罕見合體，更大方曬出勾手合照，立刻掀起熱烈討論。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2