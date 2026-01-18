洪詩婚前顧失智公公…網嗆「拒看你的戲」 李運慶反擊：動腦不難

洪詩(右)婚前協助照護公公，李運慶(左)也反擊酸民。翻攝李運慶臉書



藝人洪詩與李運慶愛情長跑多年，結婚3年多，育有2名女兒。近來有網友翻出李運慶哥哥去年發文感謝洪詩照顧失智公公的貼文，沒想到引來兩派網友戰翻，有網友氣到至李運慶社群開轟：「準備跌落神壇」，也意外釣出李運慶本人回應了。

事情起源於李運慶哥哥日前發文，感謝弟媳洪詩，他寫道：「洪詩交往時就已陪著運慶和我爸住在同個屋簷下照顧他，（把屎把尿按摩那種），如果交往初期洪詩做作樣子擺拍想討好我們就算了，但她從剛開始和我弟交往到穩定期，好幾年沒論及婚嫁期間，洪詩一直把我爸當成她自己父親般的照顧，我從來沒看到她有任何的不悅，甚至我爸生氣罵她、鬧情緒時，她都有自己的方式排解壓力。」

沒想到這一篇貼文被網友挖出，有網友就開酸這是結婚的鬼故事，留言喊「原來即使年輕漂亮善良，最後還是做看護嗎？結婚前真的不要幫忙對方的家庭事務，不然小心被當成擺拍的人。」

洪詩照顧失智公公的畫面流出，李運慶兄弟也因此遭圍攻。對此，洪詩也澄清，自己並未覺得照顧李運慶父親有多偉大，自己僅協助按摩腳及更換床單，身體擦拭與更換尿布皆由李運慶負責。公公因摔倒開刀，傷口需長期換藥，李運慶兄弟輪流照顧公公，並於住院期間全天守護。

一名網友前往李運慶的Threads貼文下留言：「準備跌落神壇，你讓你太太這樣顧你爸爸，你兄弟這樣發文感謝妳太太？然後你跑去拍戲？這女孩到底做錯什麼事情啊！你爸怎不是請看護一起照顧，怎是要顧小孩又要顧你爸的她啊！你的戲我拒看！」

不過，李運慶也留言回應：「我從來不在神壇，看護申請也需要時間，動個腦不難，你們在旁邊慢慢看熱鬧吧！」

相關留言也引發網友論戰。部分網友認為此為家務事，「你管太寬了吧 你又沒住在他家，又不認識洪詩。」「夫妻快快樂樂的，老婆也貼文說了她把他爸爸當爺爺在照顧，就不懂有什麼好批評的 ，管人家的家務事」。

