洪詩婚後成傭人？照護公公影片掀論戰 發文澄清大伯非「恐怖婆家」

藝人洪詩因綜藝節目《我愛黑澀會》出名，並在2023年時與演員李運慶結婚，婚後育有兩名女兒，家庭生活穩定幸福，但近日卻因一段大伯李運泰感謝弟媳洪詩照顧他失智父親的貼文引發論戰，遭批是「婚姻鬼故事」、「女明星變女傭人」。對此，洪詩也在今（18）日發出千字文回應澄清。

李運泰先前PO出洪詩照顧失智父親的影片，稱讚弟媳「善良又單純」，但網友卻認為李家把洪詩當成傭人，直批該篇貼文宛如恐怖故事，「拜金女獲得豪車名錶香奈兒包包，善良女獲得躁鬱公公、自恃甚高大伯孝道外包家庭寫的感謝文」、「洪詩的爸媽看到真的會哭出來，好好的女兒被你們一家人這樣對待」。

李運泰發文稱讚弟媳洪詩，文章意外炎上。圖／翻攝自洪詩＠IG

洪詩也出面發文澄清，表示自己並沒有被當成傭人，「其實，我沒有特別覺得，我當時照顧還是男友的爸爸是一件多特別、多偉大的事情，因為我相信一定有很多人跟我一樣，會這樣的『愛屋及烏』，以及我只是在我能力範圍內去盡量幫助一位長者」。她也指出，「把屎把尿」只是誇張說法，自己只有幫公公按摩腳、更換床單，「其他身體擦拭、更換尿布都是運慶在做。」

洪詩也為大伯一家說話，「不存在哥哥丟包給弟弟，弟弟丟包給女友這種情況」，表示哥哥跟老公平時照顧家人都很辛苦，總是輪流帶爸爸去醫院、換藥，繁瑣的照護程序他們也都沒有說什麼，「那段特殊時期，我從他們兄弟身上看到更多的是孝順，也看到運慶、運泰一起處理公公的事，覺得幸好運慶不用獨自面對，而我能幫忙的也只有這些了。」

洪詩最後也強調公婆一家並不恐怖，「運泰沒寫出來兩兄弟的辛苦，不代表這些辛苦不存在。所以對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的，人生總會遇到困難，但我很幸運有人陪我一起面對困難。」

