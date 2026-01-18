洪詩孝道風波延燒！李運慶兄公開6點真相 網嚇破膽再轟：人間地獄場

娛樂中心／林昀萱報導

洪詩、李運慶因為一篇貼文引發討論。（圖／翻攝自洪詩臉書）

藝人洪詩與李運慶愛情長跑多年，2022年3月修成正果，育有2個寶貝女兒。近來有網友翻出李運慶胞兄去年發文感謝洪詩照顧失智公公的貼文，質疑她被過度美化，根本就是「孝道外包」。對此，李運慶哥哥18日公開6點真相澄清，再次掀起論戰。

李運慶的大哥李運泰2025年10月曾在臉書發長文公開致謝，證實洪詩在交往初期便陪伴運慶與父親同住，親力親為照顧失智公公，「是真正的照顧，把屎把尿按摩那種」多年來始終如一。一文引起正反兩派論戰，洪詩發出長文回應，強調自己沒有特別覺得當時照顧「還是男友的爸爸」是一件多特別、多偉大的事情，「因為我相信一定有很多人跟我一樣，會這樣的『愛屋及烏』，以及我只是在我能力範圍內，去盡量幫助一位長者。我的爺爺跟阿公，都在我很小的時候就過世了，當時比起照顧『運慶爸爸』，我自己覺得更像在照顧『爺爺』。」她澄清不存在哥哥丟包給弟弟、弟弟丟包給女友這種情況，「運泰沒寫出來兩兄弟的辛苦，不代表這些辛苦不存在。不管是運慶、運泰或是婆婆嫂嫂，我們大家都是很努力一起熬過那個時光的，所以對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的。人生總會遇到困難，但我很幸運有人陪我一起面對困難！」

洪詩照顧失智公公，還幫他把屎把尿。（圖／翻攝自threads）

李運泰也發出6點還原真相，澄清照顧父親並非洪詩一人承擔，他表示：「我們在申請到巴氏量表後立刻幫爸爸請看護，我和我弟和我媽我們全家都有一起照顧我爸，對自己父親孝順是基本，不足掛齒。」針對網友質疑他引用監視器畫面一事，他也解釋：「監視器畫面是運慶詩涵自己公開過在社群的畫面，我當然看不到他們家的監視器，監視器是他們自己家裡裝的。」至於洪詩幫公公按摩畫面引起討論，他則表示：「詩涵本來就沒有義務要幫我爸按摩腳，但當詩涵主動提出來覺得可以協助讓爸爸的血液循環，其實這不過就是一個家庭相處的日常，我也有幫岳母按摩過腳肩膀，希望不要以幾秒鐘按摩腳的畫面就斷定詩涵＝傭人。」他也坦言當初使用「把屎把尿」形容詞過於誇張，「文字提到把屎把尿只是形容簡易的照顧行為，用詞沒用精準當初沒想那麼多，讓有些人產生誤解在此抱歉。」

對於外界以片面文字質疑洪詩婚姻狀態，他則呼籲：「恐婚的人可以多觀察運慶和詩涵平時的婚姻生活分享，不要用我片面的文字斷定她們全部婚姻的樣貌。」此外，他也回應部分網友認為他的措辭不當：「我家沒什麼背景，我何德何能覺得我們了不起？我說比運慶帥、說詩涵很幸運、labubu等回覆，只是自嘲和自認為的幽默。」最後，他再次重申初衷：「很單純只想分享洪詩的好，對內文好奇的人可以多關注運慶和詩涵日常，他們是對幸福感情濃厚的夫妻，謝謝所有關注文章鼓勵和批評的網友。」

一篇貼文再次引發討論，網友湧入留言發表看法：「想問一下 如果今天洪詩不幫忙照顧你爸，你是不是就覺得他不善良不是好媳婦？就會變成你口中那些『光鮮亮麗女明星？！』」、「謝謝你，關姻菩薩」、「你們只是拿洪詩的良好家教及善良當擋箭牌而已」、「在你發文的同時，其實就可以跟你弟回家照顧父母了」、「『討好我們家』叫幽默感，笑死」、「弟媳只是一個稱謂，不代表你有資格對一個女生一直評頭論足欸」、「以後我的女兒絕對不會嫁進這種家庭。女兒是用來疼的，不是用來伺候這些事情的」、「有女兒的看了這人間地獄場景簡直嚇破膽，寧願她一輩子別結婚」、「感謝分享，謝謝你的故事，我會很努力把我女兒們養成拜金女，絕對不要嫁像你們家這樣的家庭」。不過也有人認為洪詩都已出面，既然當事人不在意外人也不用多置喙。

