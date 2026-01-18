洪詩幫公公「照護失智公公」 大伯舊文曝光 網喊：自我感動？

（記者張芸瑄／綜合報導）藝人洪詩2023年與李運慶結婚，婚後育有兩名女兒，一家四口生活穩定。近日，李運慶的哥哥李運泰去年曾對弟媳表達感謝的貼文再度被網友翻出，引起廣泛討論，內容提及洪詩長期協助照顧公公，態度耐心且無怨言，被外界讚為「值得珍惜的好媳婦」。

照顧失智長輩無怨無悔 洪詩態度獲家屬肯定

李運泰在貼文中提到，父親因失智及身心狀況需長期照護，生活起居需高度協助。他回憶，在弟弟與洪詩交往期間，對方便積極主動協助生活照護，「是真正的照顧，把屎把尿那種程度」，即使面對長輩的情緒波動，也始終保持耐心，令家屬十分感謝。

李運泰坦言，過去對演藝圈人士有刻板印象，但親眼認識洪詩後，深受其善良純粹的性格打動，形容弟弟「娶到對的人」。

圖／在弟弟與洪詩交往期間，對方便積極主動協助生活照護。（翻攝 洪詩IG）

生活樸實不追名牌 家人讚她是孩子良好榜樣

貼文中也提到，洪詩的生活態度十分務實，沒有過度的物質需求，對家庭支出相當精打細算。李運泰認為，洪詩的價值觀穩定，對孩子的成長亦具正面影響。

網友兩派看法曝光：有人大讚，也有人憂心媳婦負擔過重

貼文曝光後，網路討論聲量升高，留言呈現正反兩派意見。

支持者指出：「願意照顧失智長輩的人不多，她真的很善良。」、「媳婦做到這種程度，值得被全家人捧在手心。」許多留言盛讚洪詩貼心體貼，認為她對於家庭付出甚多。

但也有部分網友提出不同觀點：「跟婆家同住又照顧失智長輩，壓力太大了。」、「照顧責任不應該全部落在媳婦身上。」、「這樣的婚姻代價太高，不一定值得。」

也有人認為照顧失能長輩是全家人的責任，不宜由媳婦承擔過多，呼籲大眾應正視長照壓力。

家務與照護分工再掀討論 網友呼籲尊重各家選擇

儘管意見分歧，但多數網友仍呼籲外界保持客觀，認為每個家庭的照護分工都有不同模式，外人難以完全理解過程。

此篇貼文再次被關注，不僅凸顯長照議題的社會敏感度，也讓外界看見家庭照護背後的負擔與溫情，討論仍持續延燒。

