洪詩幫失智公公把屎把尿！大伯發聲道歉 網友罵翻：好好一個女生被糟蹋

記者趙浩雲／台北報導

洪詩、李運慶。(圖／翻攝自臉書)

藝人洪詩因被李運慶哥哥形容曾替失智公公「把屎把尿」照顧多年，引發網友熱議，甚至有人質疑她被過度美化，根本就是「孝道外包」等語。對此李運慶的哥哥今（18）日再度發文回應外界質疑，強調家人共同照顧父親，洪詩並非被當成傭人，也為自己當初用詞不精準致歉，直言：「文章重點只有能娶到詩涵有多榮幸、有多感謝。」

李運慶大哥在回應中首先澄清照顧父親並非洪詩一人承擔，他表示：「我們在申請到巴氏量表後立刻幫爸爸請看護，我和我弟和我媽我們全家都有一起照顧我爸，對自己父親孝順是基本，不足掛齒。」針對網友質疑他引用監視器畫面一事，他也解釋：「監視器畫面是運慶詩涵自己公開過在社群的畫面，我當然看不到他們家的監視器，監視器是他們自己家裡裝的。」

洪詩照顧失智公公，還幫他把屎把尿。（圖／翻攝自threads）

至於洪詩幫公公按摩畫面引起討論，他則表示：「詩涵本來就沒有義務要幫我爸按摩腳，但當詩涵主動提出來覺得可以協助讓爸爸的血液循環，其實這不過就是一個家庭相處的日常，我也有幫岳母按摩過腳肩膀，希望不要以幾秒鐘按摩腳的畫面就斷定詩涵＝傭人。」他也坦言當初使用「把屎把尿」形容詞過於誇張，「文字提到把屎把尿只是形容簡易的照顧行為，用詞沒用精準當初沒想那麼多，讓有些人產生誤解在此抱歉。」

對於外界以片面文字質疑洪詩婚姻狀態，他則呼籲：「恐婚的人可以多觀察運慶和詩涵平時的婚姻生活分享，不要用我片面的文字斷定她們全部婚姻的樣貌。」此外，他也回應部分網友認為他的措辭不當：「我家沒什麼背景，我和德何能覺得我們了不起？我說比運慶帥、說詩涵很幸運、labubu等回覆，只是自嘲和自認為的幽默。」

最後，他再次重申初衷：「很單純只想分享洪詩的好，對內文好奇的人可以多關注運慶和詩涵日常，他們是對幸福感情濃厚的夫妻，謝謝所有關注文章鼓勵和批評的網友。」

