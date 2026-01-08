洪詩慶生本想訂親子飯店！老公一句「重點是妳」驚醒她：簡單卻奢侈

藝人洪詩和老公李運慶結婚後，先是生下大女兒哺哺，去年又生下二女兒那那，成為忙碌的二寶媽。她近日在社群平台PO文透露，原本想要在生日時安排親子旅行，也已經在查詢哪間飯店適合帶小孩入住，直到被老公提醒「重點是妳」，才驚覺好像很久沒把時間還給自己。

洪詩坦言，因為去年生日曾帶大女兒出國旅遊，於是今年本來也想安排類似行程，一直在查哪裡有適合大女兒玩耍的飯店。但老公認為主角應該是壽星，希望她選擇自己喜歡、晚餐好吃的飯店就好，令洪詩相當苦惱：「我真的能好好吃飯店的晚餐嗎？真的能好好的睡在飯店享受一晚嗎？畢竟那那現在才三個月。」

洪詩在老公李運慶陪伴下，度過只屬於兩個人的午餐時光。（圖片來源：臉書 洪詩）

就在她煩惱的時候，老公又提出一個想法：「還是我們好好兩個人吃個午餐？」洪詩這才意識到「對耶，這好像更像我想要的」。於是在保母和婆婆的支援下，她在生日這天和老公散步出門，在不用顧慮小孩的情況下，選了自己非常喜歡的餐廳，悠閒地享用了一頓美好的午餐。

洪詩感性表示：「生日雖然過得簡單，可是對我來說卻是個奢侈的享受。」雖然有了小孩之後，難免必須捨棄一些東西，但對她來說這並不是壞事，「我現在擁有的大過我失去的！」看著大女兒幫忙吹滅生日蛋糕上的蠟燭，她只覺得「比我自己吹滅還要幸福」，仍感受到了身為媽媽的快樂。

