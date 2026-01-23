洪詩把屎把尿失智公公惹議 前主播發聲：花錢請專業

張齡予（右）針對洪詩照顧公公一事發表想法。（摘自IG、三立提供）

女星洪詩近期被老公李運慶大哥在網上稱讚孝順，不僅婚前照顧失智公公，還把屎把尿沒有怨言的文被翻出，事後夫家遭轟「孝道外包」，引發熱議。張齡予今（23日）出席三立《健康零距離》3週年記者會，認為長照服務就是情感的支撐，是否支持孝道外包，她也發表自己的想法。

她說，她與丈夫都認為由專業照顧比較好，「我們家自己像長輩如果臥床，你去照顧他不會比請一個看護更厲害，光是拉他一個動作那就是專業的，你拉他可能自己會受傷，專業的話會用很省力的技巧把他抱起來，那大家生活品質都很好，所以我覺得如果到了該花錢請專業，我們當然是要這麼做」。她提及，政府長照政策改變，在聘請看護上的標準也有調整，稱讚長照2.0，「如果可以我就賺多點錢請專業的來」。

剛公布腹中二胎是女寶的她，也被問到如果將來女兒長大遇到同樣的事，她會贊成嗎？她想了想，表示要看女兒意願，「孩子有自己的想法，如果她覺得自己照顧失智公公是好的，也只能祝福她，我也會支援」，認為自己只能替女兒把關18歲前的教育。

