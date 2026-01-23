洪詩把屎把尿照顧公公！張齡予心疼發聲：不會比看護專業

張齡予與WISH朱宇謀今（23）日出席節目記者會。（圖／三立提供）





藝人洪詩與李運慶結婚3年，婚後育有2女，豈料，近日李運慶哥哥在社群感謝洪詩「把屎把尿」照顧失智公公的文章遭挖出，引發外界心疼洪詩遭遇，更質疑李運慶兄弟倆「孝道外包」，對此，已懷上二胎的張齡予今（23）日出席《健康零距離》節目記者會，被問及此事也發表自身看法。

張齡予談及洪詩、李運慶事件表示，自己後來有去關注相關新聞，認為他們這個狀況比不是長時間的，「可能一開始表達方式讓大家誤會了。」至於是否贊成孝道外包，張齡予則以自己為例，「我先生是覺得專業的來會比較好，長輩如果臥床你去照顧他絕對不會比請一個看護還要專業」，認為專業的看護在各個方面都能照顧到，大家的生活品質也好，「該花錢的時候當然是要這樣做」。

張齡予懷二胎女兒4個月。（圖／三立提供）

張齡予認為，現今國家對於長照政策已經有所改變，在看護標準的認定上也比先前開放，長照2.0也做得很好，「我的立場覺得不會比專業的好，如果可以我就賺多一點錢請專業的來。」被問及女兒若是面臨此事，身為媽媽的他會不會感到心疼，張齡予則說，「我會問他的意願 ，生了孩子之後給我最大的體悟就是他們有他們的想法」，若是孩子覺得照顧失智公公是好的，自己也會給予支持及支援。



