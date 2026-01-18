洪詩把屎把尿照顧躁鬱症失智公公！大伯致謝文挨轟「婚姻鬼故事」親自回應了

李運慶和洪詩結婚2年多，感情甜蜜穩定。翻攝李運慶臉書

女星洪詩與男星李運慶於2023年結婚，去年迎來第一個女兒，去年10月順利產下二女兒。李運慶的哥哥李運泰當時也發文讚洪詩有女神的外貌和善良的內在，甚至任勞任怨照顧有躁鬱症的李父，如今貼文被翻出來遭到炎上，不少網友認為這根本是「婚姻鬼故事」，對此，李運泰也在留言區一次回覆。

李運泰在臉書發文透露，洪詩在與李運慶交往初期，便主動搬入李家，陪伴脾氣嚴厲且罹患躁鬱症的父親度過失能與照護壓力極大的階段，「她不是作樣子，是把屎把尿那種真正的照顧。」即使承受長輩情緒與責罵，仍始終耐心以對。他也形容，外界眼中的「棒棒堂時期女神」私下生活極為節儉樸實，從不追求物質，始終保持真誠自在，他甚至表示：「光想到姪女們未來精緻的臉蛋與善良的內在，所有模板就是她們的親媽媽洪詩。」

洪詩悉心替公公擦拭身體。翻攝李運泰threads

李運泰也曝光監視器畫面，可以看到洪詩悉心照料李父，無論是幫忙擦身體、剃頭髮都手腳俐落完成。貼文曝光後，引來不少網友大讚洪詩善良體貼，卻也有人不解，「看完只覺得，女性真的不要跟台灣男生結婚」、「說真的我也有女兒，我完全不希望她以後結婚是過這種生活」、「拜金女獲得豪車名錶香奈兒包包；善良女獲得躁鬱公公自恃甚高大伯孝道外包家庭寫的感謝文」、「只覺得恐怖故事，孝順外包，一個人幫公公把屎把尿的媳婦，寫成故事自我感動的老公弟弟，順便貶低其他女藝人」

李運泰再發聲。翻攝李運泰threads

眼見風波越演越烈，李運泰在留言區再度發聲表示，在申請到巴氏量表後，家中立刻替父親聘請看護，照顧過程一直都是全家人共同分擔，他與弟弟、母親都有一起參與，至於監視器畫面，其實是李運慶與洪詩自行在社群公開分享，並非外界揣測。

李運泰表示，洪詩原本就沒有義務替長輩按摩腳，只是出於關心主動協助促進血液循環，屬於一般家庭相處的日常，自己也曾幫岳母按摩肩膀，希望外界不要因短短幾秒畫面，就將洪詩誤解為「傭人」，而文中「把屎把尿」僅是形容簡易照顧行為，用詞不夠精準才造成誤會，對此也誠心致歉。李運泰最後強調，整篇發文的本意只有一個，就是表達家人能娶到洪詩有多麼榮幸與感謝，兩人婚姻幸福、家庭感情融洽，希望外界多關注夫妻倆正向、充滿愛的日常生活。



