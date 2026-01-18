洪詩揭婚前照顧失智公公真相 首回李運慶一家「孝道外包」爭議

【緯來新聞網】洪詩與演員李運慶於2023年結婚，後者的兄長李運泰於2025年10月發表文章，提及洪詩在婚前便協助照顧失智父親，引起外界正反意見交鋒，許多網友批評李家將照顧父親責任丟包給洪詩一人。面對輿論延燒，洪詩18日發布長文，說明照護經過與角色分工。

洪詩首回李運慶一家「孝道外包」爭議。（圖／洪詩FB）

洪詩針對網友對「孝順外包」的質疑作出詳盡說明，表示照護工作是全家人共同承擔的結果，並非由個人獨力承擔。她坦言，當時並未認為協助照顧未來公公是件多麼「偉大」的事，而是出於對李運慶及其家庭的關心。她表示，自己年幼時雙祖父皆已過世，因此在面對長輩需求時，有種自然投入的情感連結。



洪詩提到主要的照護工作包括清潔身體、更換尿布與每日陪診，均由李運慶與其兄輪流負責。她則協助按摩、換床單等補助性工作。她強調，「哥哥丟包弟弟」、「弟弟丟包女友」的說法皆與事實不符。

她也回憶長達一年的照護歷程，包括李運慶父親因髖關節手術後傷口深達需以棉棒「深入清理」，又因失智行為經常自行撕開紗布，造成反覆感染。兄弟二人為確保康復，配合時間每日兩次前往診所換藥。此外，家屬也積極處理輔具租借與長照申請事宜。



針對部分言論將夫家形容為「恐怖」，洪詩感到遺憾，表示這段時間讓她見證了家人間的彼此支持與默契配合。她指出，當時除了李氏兄弟外，婆婆與嫂嫂也各自負起責任，共同面對照護挑戰，並非外界想像的孤立情況。



她補充，即便巴氏量表申請程序繁瑣，一旦完成便立即請專業看護協助，家庭照護資源並未中斷。文章最後，她向所有照顧失智長者的家屬與專業人員表達敬意。

