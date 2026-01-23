洪詩曝「大伯已向她道歉！」 兄嫂私下相處曝光：我知道會蠻容易誤會

記者趙浩雲／台北報導

李運慶與洪詩結婚2年育有2名女兒，近日男方哥哥一篇舊聞被翻出，文中感謝洪詩對於失智公公無微不至的照顧，兄弟倆卻因此被批評「孝道外包」引發爭議。洪詩今（23）日出席嬰兒用品活動，這也是她在風波後首度公開露面。她在活動現場親自還原事件始末，透露大伯事後已向她道歉，也強調雙方已把話說開，彼此都從事件中學習。

洪詩坦言，風波剛爆發時自己其實沒有第一時間意識到嚴重性，「我一開始看到新聞沒覺得有什麼，就滑掉了，還以為是很舊的影片」，直到朋友傳訊關心「你還好嗎」，她才回頭去看後續新聞，才發現討論相當熱烈。而李運慶在事件爆發當天不斷回嗆網友，對此洪詩也替老公緩頰，因為當天李運慶拍戲拍到半夜才回家，對方當時情緒激動，可能與長時間拍戲、睡眠不足有關，「我覺得他太累了，可能急著想要保護我們」。

廣告 廣告

談到家人的反應，洪詩表示娘家給了她極大的支持，「我們家有群組，家人都在裡面說，不要去聽那些不好的聲音，說你很棒」。她也特別提到媽媽的感受，透露自己事後詢問母親，若看到她照顧長輩的畫面是否會心疼，媽媽直言「當然會心疼啊、會捨不得」，並認為看到需要被照顧的長輩，本來就不可能不理會。

洪詩心疼父母落淚。（圖／記者趙于瑩攝影）

身為二寶媽的洪詩被問到，如果是自己女兒，是否能接受這樣的選擇，洪詩也坦言理解網友的擔憂，「網路上有蠻多疑問，我能夠理解他們的心情」，但她強調，天下沒有任何一對父母會希望孩子的人生充滿困難，「只是人生的選擇，不一定都是輕鬆的路，如果真的遇到困難，我會教她如何努力學習、面對困難」。

至於大伯的發文被外界覺得不妥，洪詩表示理解可能引發誤會，但也說自己很了解大伯的為人，「我知道不是那個意思，只是文字真的不妥，容易被誤解」。她強調，目前家庭關係沒有因此產生裂痕，「我們都說好，從這件事情學到就好」。

更多三立新聞網報導

姚淳耀下半身突起！合體郭書瑤「生理反應外洩」 認了：有塞東西進去

許瑋甯宣布創業「升格公司老闆」 楊祐寧變三寶爸曝心願：想帶孩子野營

獨家／徐亨宣布找到工作了！還款計劃曝光「邊做兼抵債」

獨家／徐亨「昔欠2億」債主現身「一認識跟她就借錢」：還不出我也認了

