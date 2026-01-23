洪詩曝「大伯早真心道歉」 女兒生日辦派對「內心無奈」怎麼讓大家知道我們很幸福

洪詩出席活動，分享家庭狀況。林煒凱攝

藝人洪詩今（23日）出席品牌活動，針對大伯李運泰日前發文感謝她對失智公公「把屎把尿」所引發的「婚姻鬼故事」風波，首度露面詳述心情。她在受訪時透露，事件發酵後大伯已在第一時間致歉，而最讓她感到無奈的是，原本開心的家庭聚會，卻因外界的解讀而蒙上一層陰影。

洪詩出席品牌活動。林煒凱攝

大伯第一時間真心道歉 洪詩：我們都學到經驗

面對網路上的紛紛擾擾，洪詩坦言大伯在新聞熱烈討論之際，就已經主動向她道歉。洪詩表示：「他（大伯）覺得這不是他的本意，他也怕我會不會被這些聲音所誤會，所以他有很真心的跟我道歉。」對此，洪詩大方回應「沒關係」，她深知大伯只是想表達感謝，並感性總結：「我們都是從這個事件裡面學到了一些經驗。」

幫女兒慶生卻心累 嘆：不知道怎麼讓大家知道我們很幸福

近日適逢大女兒「哺哺」的兩歲生日，洪詩一家仍照原定計畫舉辦慶生派對。洪詩無奈表示，那段時間一邊要面對網路議論感到「心累」，一邊又要為女兒慶生，心情非常複雜。看到大伯在派對上跟女兒玩得超開心，那一幕讓她感觸極深：「我就有點覺得看到這個畫面的時候，就會想說我到底應該要怎麼讓大家看到『我們是幸福的、是快樂的』，並不是大家想的那樣，我不知道要怎麼做，才能讓大家（明白）。」

澄清照護並無「課表」 洪詩：是我想幫老公分擔

針對網友質疑李家兩兄弟「孝道外包」，洪詩也親自還原照護細節，強調核心工作一直都是李運慶在做。她提到，自己並非被強迫或安排進照護計畫中，「並不是說好像我被安排進一個課表裡面，我必須照著這個時間去做任何事，完全沒有。」她表示純粹是因為看到李運慶拍戲辛苦、有需求，而自己正好有時間與能力，才主動想分擔，「就是這樣而已。」

