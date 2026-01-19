洪詩未嫁就幫公公把屎把尿 女主播曝「孝道不外包」：靠自己好嗎

主播宋燕旻透露從小家庭就灌輸「孝道不外包」的觀念。（圖／宋燕旻臉書）_

藝人李運慶的哥哥，近日因去年發表感謝洪詩的貼文，內容提及她交往期間就幫忙照顧失智父親，還附上幫忙「把屎把尿」的畫面，掀起兩派網友爭議，對此，主播宋燕旻基於自己從小的家庭狀況，直接強調：「我從小到大都不覺得自己的父母有女婿或媳婦的事情，靠自己好嗎」。

宋燕旻表示看到洪詩大伯寫的「媳婦長照文」，接著對照洪詩的「甘之如飴解釋文」，內心不免感概，她透露生長於「孝道不外包」的家庭，父母從她小時候就灌輸「照顧父母是自己的事情」的觀念，提及母親的家庭，高齡90幾歲過世的外婆，約莫在80歲就需要人照料，雖然外婆跟舅舅一家同住，除了有病痛要看醫生是由舅舅負責，生活起居全交由外籍看護照顧，六個女兒則是每週三固定回家陪母親。

廣告 廣告

宋燕旻強調雙親就該由自己的小孩照顧。（圖／宋燕旻臉書）

宋燕旻透露母親跟其他阿姨都跟配偶告知，「我的母親是我的責任，你不用幫忙也不用出錢，自己父母自己照顧，所有的姨丈來看我外婆，全部都是自發性與自願的」，因此舅媽也不需要負擔起照顧外婆的責任，反倒能夠每天回家照顧自己的雙親。

至於自己父親這邊，阿嬤晚年罹患癌症，所有的醫療類用及生活開銷，全都是由父親五個手足一起負責，就連孫子輩都不會被開口要求幫忙，「我阿嬤就是他們兄弟負責的，沒有配偶的事」，就是因為雙親以身作則「孝道不外包」，也讓每個晚輩看在眼裡他們是怎樣照顧母親，才會覺得自己的雙親，完全不關女婿或媳婦的事情，如果他們願意主動幫忙，都必須懷抱感激之意，接著強調：「記得有事請先找自己的孩子」。

更多中時新聞網報導

NBA》英格拉姆三分球護主 暴龍滅溜馬

《情感的價值》名利雙收 導演欣喜若狂

龔鈺祺音樂會 理想混蛋雞丁站台曝巧合