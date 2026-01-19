洪詩淪免費看護？婚前照顧失智公公「把屎把尿」引爆輿論戰

曾被封為《我愛黑澀會》最頂美眉的洪詩，與演員李運慶於2023年登記結婚，婚後育有兩名女兒。近日，李運慶哥哥李運泰於2025年10月發表的感謝文再度被網友翻出，文中提及洪詩在交往初期便陪伴照顧失智公公，更形容是「把屎把尿按摩那種」的真正照顧，引發兩極化討論。

部分網友對此表達不滿，認為這是「孝道外包」的典型案例。有網友留言表示，為何要把照顧責任丟給弟媳，質疑兄弟倆應親自照顧父親。更有人指出，將弟媳照顧公公的監視器畫面公開，並強調她是「曾經的女神」，這種行為令人感到不適。

面對輿論壓力，洪詩於18日發文澄清，表示當時是基於愛屋及烏的立場照顧「還是男友的爸爸」。她解釋，由於爺爺和阿公在她年幼時便過世，照顧運慶爸爸時，更像在照顧自己的爺爺。她強調家人彼此輪流照顧，並非將所有責任都由她承擔，針對「把屎把尿」一詞，她澄清主要是協助按摩等簡單照護。

李運泰隨後也發文道歉，承認「把屎把尿」用詞不精準，原意只是形容日常簡易的照護行為，並非指長期或高強度的照顧工作，為造成外界誤解致歉。

此事引發網紅們的不同看法。廣告小妹以過往經驗分享，提到曾認識一位代購女孩，對方白天都在醫院照顧男友父親長達七年。她指出，這位女孩原生家庭冷漠，但男友和公公對她很好，照顧過程中第一次產生「有家」的感覺。廣告小妹表示，洪詩在這段關係找到想要的東西，應為她感到高興。

鄉民女神潔哥則持不同觀點，她直言無法接受女兒遇到類似情況。潔哥表示，婚前即須協助照顧男友父親已難以接受，認為這並非女性在婚姻中應有的責任。她強調不希望女兒結婚是為了吃苦，若婚姻只帶來疲憊與委屈，寧願女兒一輩子當自己的小寶貝。

洪詩曾是Popu Lady成員，憑藉甜美形象紅遍台灣，演出多部戲劇作品。婚後她將重心轉向家庭，此次事件讓許多粉絲心疼，紛紛表示支持她復出演藝圈。這起事件反映出社會對於女性在婚姻中角色定位的不同觀點，也引發關於家庭照護責任分配的深層討論。

