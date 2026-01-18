洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難

45歲男星李運慶與小7歲洪詩在2023年結婚。（圖／翻攝自洪詩IG）





45歲男星李運慶與小7歲洪詩在2023年結婚，婚後育有2個女兒，未料男方哥哥去年在社群發布一篇感謝弟媳洪詩的貼文掀起熱議，網友看完直呼「恐怖故事」、「孝道外包」，除了洪詩寫下長文回應外，李運慶也發聲。

李運慶胞兄去年10月曬出家裡監視器畫面，並提到洪詩與李運慶剛開始交往時，就幫忙照顧失智且行動不便的父親，「是真的照顧，把屎把尿按摩那種。」從來沒有看到對方面露不悅，「甚至我爸生氣罵她、鬧情緒時，她都有自己的方式排解壓力。」

未料貼文在近期被翻出討論，不少人直呼「說真的我也有女兒，我完全不希望她以後結婚是過這種生活」、「只覺得恐怖故事、孝順外包，一個人幫公公把屎把尿的媳婦，寫成故事自我感動的老公弟弟，順便貶低其他女藝人」。

還有人湧入李運慶的社群留言，「恭喜你，準備跌落神壇，你讓你太太這樣顧你爸爸，你兄弟這樣發文感謝你太太？然後你跑去拍戲？」質疑為什麼不請看護，甚至怒嗆「你的戲我拒看」，李運慶也不忍回應，「我從來不在神壇，看護申請也需要時間，動個腦不難，你們在旁邊慢慢看熱鬧吧！」

李運慶回應網友。（圖／翻攝自Threads）

