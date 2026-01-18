洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難
45歲男星李運慶與小7歲洪詩在2023年結婚，婚後育有2個女兒，未料男方哥哥去年在社群發布一篇感謝弟媳洪詩的貼文掀起熱議，網友看完直呼「恐怖故事」、「孝道外包」，除了洪詩寫下長文回應外，李運慶也發聲。
李運慶胞兄去年10月曬出家裡監視器畫面，並提到洪詩與李運慶剛開始交往時，就幫忙照顧失智且行動不便的父親，「是真的照顧，把屎把尿按摩那種。」從來沒有看到對方面露不悅，「甚至我爸生氣罵她、鬧情緒時，她都有自己的方式排解壓力。」
未料貼文在近期被翻出討論，不少人直呼「說真的我也有女兒，我完全不希望她以後結婚是過這種生活」、「只覺得恐怖故事、孝順外包，一個人幫公公把屎把尿的媳婦，寫成故事自我感動的老公弟弟，順便貶低其他女藝人」。
還有人湧入李運慶的社群留言，「恭喜你，準備跌落神壇，你讓你太太這樣顧你爸爸，你兄弟這樣發文感謝你太太？然後你跑去拍戲？」質疑為什麼不請看護，甚至怒嗆「你的戲我拒看」，李運慶也不忍回應，「我從來不在神壇，看護申請也需要時間，動個腦不難，你們在旁邊慢慢看熱鬧吧！」
李運慶回應網友。（圖／翻攝自Threads）
【更多東森娛樂報導】
●八點檔女星薄紗誘惑炸深溝 羞喊：回家看成人片
●蘇晏霈抓包尪出軌提離婚 婆婆紅眼眶：心疼是打從心底
●劉書宏「摟長髮女」爆新戀情！舊愛茵聲2字調侃 經紀人回應了
其他人也在看
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 34
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 343
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 21 小時前 ・ 19
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 21
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 95
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 2
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 53
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 16
婚前照顧失智公公 洪詩發長文還原真相：我沒這麼偉大
洪詩與李運慶2023年結婚，婚後生活一向低調，卻因一篇「感謝文」意外引起討論。李運慶的大哥李運泰去年10月發文回顧照顧失智父親的歷程，提到洪詩在婚前就一起分擔照護工作，「把屎把尿」的描述引發網友熱議，有人感動，也有人質疑，把原本私密又艱難的家庭經歷，變成公開評斷的話題。對此，洪詩今（18日）在臉書發自由時報 ・ 2 小時前 ・ 1
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 244
MLB》又是道奇攔胡！塔克遭曝拒絕藍鳥10年3.5億美元
洛杉磯道奇搶下自由市場最大咖的明星外野手塔克（Kyle Tucker），4年2.4億美元超級肥約（新台幣75.9億）。美媒《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）爆料，道奇去年世界大賽的對手多倫多藍鳥重金爭搶塔克，開價高達10年3.5億美元（新台幣110.6億），但是塔克沒有接受。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 8
成大博士控違停不理…警員PO「藏尾詩」回酸：你是腦殘 下場出爐
罵人最新價碼出爐！台南一名成大鄭姓博士在臉書社團抱怨，網狀違停歸仁分局不理，還酸「很暖」，莊姓警員一怒之下在貼文下留言「藏尾詩」，將每一句最後一個字拼湊起來就是「你是腦殘」，鄭男認為名譽受求償10萬元，警員聲稱有房貸還要照顧父母，難以和解。案經法院審理，法官認為「腦殘」一詞侵害名譽有限，判警賠5000元慰撫金。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 25
中天主播涉國安法怎露餡的？檢曝他「用自己帳戶」轉中國錢
政治中心／綜合報導中天記者林宸佑日前因涉嫌違反《國安法》，橋頭地檢署指揮調查局前往其住處搜索後，將其帶回高雄偵訊，訊後聲押獲准，消息曝光後引發熱議。不過，林宸佑其手法以及怎麼露餡被抓，也讓外界相當好奇。橋頭地檢則指出，主因在於林宸佑收取來自中國境內的資金後，再利用個人帳戶轉錢給提供情資的現、退役軍官。民視 ・ 3 小時前 ・ 110
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 1 天前 ・ 3
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
獨家》那一晚，台積電董事長魏哲家在文華東方的「關鍵飯局」
1月15日晚間，台北文華東方酒店燈火通明。就在台美貿易協議正式對外公布的前一夜，台積電董事長暨總裁魏哲家，低調卻大陣仗地宴請台北財經媒體高層。時間點敏感、對象關鍵，這場飯局，格外耐人尋味。破天荒的一次熟悉台積電的人都知道，無論是在創辦人張忠謀時期，或其後的蔡力行、劉德音年代，台積電極少、甚至從未以「集體宴請」方式款待這麼多媒體高層。這是台積電有史以來第一次。......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 44
中天主播林宸佑被羈押 與賴清德巡視左營營區外洩案有關
橋頭地檢署偵辦林宸佑等人違反國安法等案，據檢調官員透露，林宸佑之所以被盯上，與橋檢起訴的陳姓海陸中士違反國安法案有關，陳姓中士不只為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片，還涉嫌洩密案，其中包括總統賴清德2025年7月到左營營區巡視。橋檢查出，陳男自2017年底起任職於海軍陸戰隊某單位，擔任中士，因有資金需求，於網路上結識暱稱「吉祥」之中國人士，2025年2月至3......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 247
黃國昌訪美手插口袋惹議！網友翻鄭麗君合照對比 驚呼：外交規格差很大
台美關稅協定日前成功簽署，台灣輸美商品關稅調降至15%，並成為首個獲美國「232條款」關稅優惠國家。行政院副院長鄭麗君與美方高層簽署MOU的官方合照釋出，展現台美關係重大進展。然而，有網友將此照與民眾黨主席黃國昌訪美照片對比，發現雙方會面美方官員層級與規格差異甚大，名嘴直言是「天花板與樓地板」的差距。此外，黃國昌合照時手插口袋的動作，也引發網友批評失禮，再度掀起政治人物訪美規格與禮儀的討論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 115
水煮青花菜超NG！營養師教「5分鐘蒸煮」留住抗癌成分
青花菜以「蒸」的方式烹調最能保留營養素與健康成分，營養師老辜建議時間控制在5分鐘內，不僅能維持翠綠色澤與脆嫩口感，更可降低水溶性營養素流失。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 9