洪詩無奈發聲！大伯誇獎姪女發言遭轟有意圖 曝全家互動

【緯來新聞網】洪詩因照顧失智公公的畫面被大伯李運泰曝光，話題持續延燒，就連大伯過去發文都被翻出，其中誇獎侄女的言論「未來精緻的臉蛋，模板就是親媽媽洪詩」，讓不少人感到不舒服，但洪詩今（23日）表示，「我很了解他吧，他不是那個意思，但滿容易讓人家誤會」。

李運泰曾發文誇獎姪女，「光想到她們倆未來精緻的臉蛋、品格的養成和善良的內在，所有的模板就是他們的親媽媽洪詩，光想到這，我對一切就是充滿祝福」，讓許多人批評言論詭異、感覺有所意圖。



不過洪詩認為，雖然大伯的發言的確讓人誤會，但是因為理解對方的個性，深知他沒有特別的意思，且日前幫女兒過2歲生日時，一家人也都和樂慶祝，沒有任何異樣，即便心情被近日風波影響，「一邊心累，一邊又要開心辦生日會，不知道要怎麼做，讓大家看到我們是幸福的」。



自己也生女兒，若未來小孩的另一半也遇到要照顧長輩的家人，洪詩也想過這題，「我也在思考，也能理解那種心情，天下沒有一對父母會希望自己小孩吃苦，但是要人生這條路不遇到困難真的很難，我不可能選一條最好的路，只能教她們如何面對困難」。

