洪詩照顧公公掀爭議！露面認「大伯已道歉」私下互動曝

女星洪詩過去從《我愛黑澀會》出道，2023年與演員李運慶結婚，婚後育有2女，家庭生活幸福美滿，近日李運慶哥哥在社群一篇感謝洪詩「把屎把尿照顧公公」的貼文遭挖出，引發外界質疑兄弟倆「孝道外包」，事件延燒多日，洪詩今（23）日出席品牌活動首度露面回應。

洪詩坦言，事發後心情確實受到影響，沒有預料到事情會被議論的如此嚴重，不過中間適逢大女兒生日，一家人仍舉行了生日派對，「我們就是一邊在很心累的情況下，但是又很開心她就是兩歲了」，對於外界的議論，她無奈表示：「我到底應該要怎麼讓大家看到，我們是幸福的、是快樂的，並不是大家想的那樣子？我不知道要怎麼做，才能讓大家知道。」

洪詩坦言大伯已在事發後向他道歉。（圖／東森娛樂）

洪詩透露，大伯在事發後也有向他道歉，「他覺得這不是他的本意，然後也怕我會不會被這些聲音所誤會，所以他有很真心地跟我道歉。我有跟他說沒關係，因為我知道他的意思只是想要感謝我。」雙方也從事件中學到一些經驗，對於大伯在文字上的敘述引發網友誤會，洪詩則說，因為很了解對方，所以並沒有因此誤會，「但的確他的文字蠻容易讓人家誤會的。」

被問及是否會擔心女兒未來，洪詩認為沒有任何一對父母不希望小孩幸福，但在成長的的過程中很難不遇到困難，「不管他人生選擇什麼樣的路，一定會有困難，那我不可能幫他選一條完美無缺、很平坦的路，可是我可以努力的教他學習如何面對困難，我覺得面對困難是比較重要的事情。」

至於公公的現狀，洪詩則說，公公目前身體狀況逐漸惡化，但家人們都努力去延緩惡化速度，目前已經有固定看護在照顧，被問及接下來計劃，洪詩則說目前公司都有安排可進行的工作，若是要演戲可能需要等李運慶拍戲結束，目前沒有考慮三胎，預計等到二寶會走路後再討論補辦婚禮的事。



