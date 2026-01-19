洪詩照顧公公被酸「孝道外包」委屈犧牲 李運慶護妻發聲：娶到她是我運氣好

李運慶說明兩兄弟並未將照顧父親的責任推給洪詩。（圖／翻攝臉書／李運慶）

藝人李運慶與前Popu Lady成員洪詩結婚兩年，育有兩名女兒。近日李運慶哥哥在網路上舊文再度被翻出，提及洪詩在兩人交往初期、尚未論及婚嫁時，就搬進李家協助照顧失智父親，卻遭部分網友質疑為「孝道外包」，引發討論。對此，李運慶昨日透過社群媒體發文回應，澄清誤解並感謝洪詩一路以來的陪伴與付出。

李運慶表示，日前拍戲行程緊湊，幾乎無法休息，醒來後看見大量負面留言與錯誤詮釋，讓他急於保護太太與哥哥，情緒激動地發言。他坦言，身為第一次擔任主要照顧者的家人，過程中曾經歷許多摸索與學習，也有過迷惘，但全家人逐漸找到照護上的平衡。

他指出，在2022年12月父親跌倒後的一年內，家中皆由他們自行照顧，期間雖有申請喘息服務，但因父親拒絕陌生人協助按摩或擦澡，導致服務難以執行。直到2023年11月透過巴氏量表成功申請到長照服務後，才正式聘請看護協助，至今仍持續進行。期間雖有看護人員更替，但無協助的時間並不長，主要發生在交接時的空窗期。

他強調，即使聘請看護，家屬的陪伴仍是照顧失智長者不可或缺的一環。他與家人持續透過聊天、散步等方式與父親互動，希望延緩病情惡化。

面對外界質疑洪詩的照顧角色，李運慶表示，太太從交往階段就無私投入照護工作，婚後更在明知未來將面臨長期照護壓力的情況下仍選擇攜手共度。他說：「我從來沒有、也不可能把她的付出視為理所當然。」

他進一步表示，身為兒子，本就應承擔起照顧父親的責任，從未有意將這份義務轉嫁給太太。他感激洪詩的包容與善良，更反駁部分網友質疑洪詩「委屈犧牲」是因出身不幸福的家庭，他強調：「才不是！她來自一個充滿愛的家庭，正因如此她才懂得去分享愛。」

最後，李運慶坦言，洪詩若選擇他人，未必不能過得更好，「因為她真的太好了，能和她一起共組家庭，攜手相伴，的確是我運氣好。」

