洪詩照顧公公！網酸「女方錯嫁」李運慶還原看護真相：是你嫁嗎？

娛樂中心／巫旻璇報導

藝人李運慶與妻子洪詩近日成為討論焦點。事件起於李運慶的哥哥去年10月在社群平台發文，公開感謝洪詩長期照料罹患失智症父親的付出，該貼文近日被網友翻出後，引來部分質疑聲浪，認為有「孝道外包」、將照顧責任轉嫁給弟媳之嫌，相關討論持續發酵。對此，洪詩先前發表長文說明來龍去脈，直言自己並未將照顧視為多麼偉大的事，「當時只是照顧男友的爸爸」。隨著爭議升溫，李運慶也於18日親自在社群平台留言區回應多名網友的質疑，試圖為事件畫下句點。

李運慶火大迎戰酸民





面對網友質疑他將照顧責任交由太太承擔，甚至質疑他為何外出拍戲、不親自照顧，李運慶回應：「我從來不在神壇，看護申請也需要時間，動個腦不難，你們在旁邊慢慢看熱鬧吧。」他也進一步強調家屬並非毫無作為，回應：「我有（負責），只是你以為。」針對部分網友認為在台灣請看護並不困難，李運慶解釋：「一切發生得太快，我們也沒有經驗，現在有一個很好的看護。」 關於「是否因經濟因素無法請看護」對於外界揣測經濟因素影響照顧安排，他則回應：「評論，除非你看得夠多，不然就是隨波逐流了，加油。」面對網路輿論李運慶也坦言，自己已習慣面對網路上的各種聲音，並表示：「知道脆很多haters。」





洪詩還原照顧失智公公真相 自認沒特別偉大









藝人洪詩近日針對外界質疑她在交往期間協助照顧 李運慶 父親一事，發表長文說明整個照顧過程，強調並不存在外界所稱的「責任轉嫁」或「孝道外包」。洪詩表示，自己從未將照顧男友父親視為多麼特別或偉大的事，只是基於「愛屋及烏」的心情，在能力所及範圍內，陪伴並幫助一位長者。她提到，自己的祖父與外公都在她年幼時過世，因此當時照顧李運慶父親時，內心感受更像是在陪伴「爺爺」，而非承擔沉重責任。

針對網路流傳的「把屎把尿」說法，洪詩也特別澄清，除了協助按摩因臥床及手術導致循環不佳、腫脹的雙腳外，實際的身體清潔與更換尿布工作，皆由李運慶親自處理，嫂嫂也同樣會幫忙，並非由她一人承擔。她補充，自己僅在公公尿床時協助更換床單。洪詩進一步還原，李運慶父親在她與李運慶仍是交往關係時，已出現輕微失智症狀，後來因跑步跌倒、髖關節手術住院，狀況急轉直下。住院期間，兩兄弟輪流陪病，出院後仍面臨傷口感染、反覆清創與住院等狀況，照顧過程長達一年之久。她指出，當時家中為避免再次跌倒，夜間甚至需開監視器隨時留意長者動向。

洪詩也說明，後續包括輔具租借、看護申請、喘息服務與日照中心安排，皆由李運慶與哥哥一同處理。由於當時尚未通過巴氏量表評估，因此無法立即申請看護，待評估通過後便立刻聘請專業人員，家中也一直有看護協助照顧。她坦言，在那段特殊時期，自己看到的是兄弟倆的分工合作與對父親的孝心，也慶幸李運慶不是獨自承擔一切。隨著傷口問題告一段落，接踵而來的是更漫長的失智照顧歷程，包括情緒不穩、妄想與時間錯亂等狀況，讓她對所有長照人員、看護與家屬心生敬佩。

洪詩最後強調，哥哥未在貼文中詳述家屬的辛苦，並不代表這些付出不存在，整個家庭都是共同努力走過那段艱難時光。她也直言，將公婆家形容成「恐怖環境」對家人而言相當不公平，並感性表示，人生難免遇到困境，但她很幸運能有人陪伴一起面對。









