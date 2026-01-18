洪詩照顧失智公公掀爭論！她親發聲揭「把屎把尿」真相
女星洪詩曾是女團Popu Lady成員，但2023年與男星李運慶結婚後，迎來2個寶貝女兒，便將生活重心轉往家庭。而洪詩在交往期間就幫忙照顧李運慶的失智父親，沒想到這段經歷近日被網友翻出，竟掀起兩派爭論，對此，洪詩稍早出面解釋真實情況，坦言「很幸運有人陪我一起面對困難」。
洪詩18日在社群發聲表示，「其實沒有覺得照顧男友的爸爸是多特別、偉大的事情，因為相信很多人也會這樣愛屋及烏，以及在能力範圍內盡力照顧一位長者，我的爺爺跟阿公都在我很小的時候就過世了，當時比起照顧『運慶爸爸』，我自己覺得更像在照顧『爺爺』」。
不過，她澄清「把屎把尿」的部分，指出擦拭身體、更換尿布都由老公執行，她則是幫公公按摩腳，「因為公公臥床以及開刀的關係，腳的循環很差也很腫，所以用乳液跟嫂嫂準備的精油幫忙按摩，運慶也會這麼做，嫂嫂也是，而公公尿床時我也會幫忙更換新床單」。
同時她強調，老公一家對她都很好，對她的家人也很好，只是想陪伴老公一起度過那段「特殊時期」，「但不存在哥哥丟包給弟弟，弟弟丟包給女友這種情況」。至於公公的病況，洪詩與李運慶交往初期，公公就有輕微失智，後來因受傷住院使失智情形加劇，加上身體傷口尚未恢復，經常進出醫院檢查，最後成功申請到看護，就一直有看護協助照顧公公。
所以經歷了所謂的「特殊時期」，看見老公兩兄弟一同處理公公的事情，洪詩欣慰感嘆：「幸好運慶不用獨自面對，而我能幫忙的也只有這些了」，也對面臨相似情境的照護人員、家屬感到欽佩，更坦言：「運泰沒寫出來兩兄弟的辛苦，不代表這些辛苦不存在，不管是運慶運泰或是婆婆嫂嫂，我們大家都是很努力一起熬過那個時光的，所以對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的。人生總會遇到困難，但我很幸運有人陪我一起面對困難。」
