洪詩照顧失智公公掀論戰 網考古薔薔金句「我不是嫁他全家！」

薔薔曾說：「到別人家我服侍他做什麼啊？何能何德要我來服侍他」，影片被網友考古。（圖／臉書 林嘉凌 薔薔Maze ）

女星洪詩於2023年嫁給演員李運慶，婚後生活低調甜蜜，未料近日卻成為話題焦點。其大伯李運泰去年10月曾在社群平台發文，感謝洪詩在與李運慶交往期間就協助照顧失智的父親，甚至提及「把屎把尿」等細節，相關貼文近日被翻出，遭部分網友解讀為將洪詩視為看護，質疑是「孝順外包」。隨著話題延燒，有網友在Threads挖出女星薔薔過去在網路節目中的一段影片，直呼：「看到洪詩我只想到薔薔金句」

影片中，薔薔情緒激動、語氣直白表示：「到別人家我服侍他做什麼啊？何能何德要我來服侍他，他不知道上輩子燒什麼香！自己的爸媽自己照顧，我這輩子只有一個爸爸媽媽，重點是你爸爸媽媽你自己照顧，你爸媽怎麼了不干我的事，我又不是嫁給他全家，我過年還是要回我家」。一番話毫不修飾，態度鮮明。

該影片被「考古」後迅速掀起大量網友共鳴，留言區湧入不少支持聲音，包括：「很喜歡她的精神狀態」、「拒絕孝道外包商」、「這是哪一集啊？人間清醒薔薔耶」、「超喜歡她的直白跟做自己」、「薔薔真的是很多人的嘴替」、「用最清醒的人生說著最狠的話，愛了」。

面對爭議，洪詩先前也親自發文回應，表示自己是出於「愛屋及烏」，並不覺得有多偉大，希望外界不要過度放大解讀，「因為相信很多人也會這樣愛屋及烏，以及在能力範圍內盡力照顧一位長者，我的爺爺跟阿公都在我很小的時候就過世了，當時比起照顧『運慶爸爸』，我自己覺得更像在照顧『爺爺』」。洪詩也強調，李運慶一家對她與她的家人都很好，當初只是想陪伴另一半度過那段「特殊時期」。

