洪詩照顧失智公公掀「孝道外包」論戰 陳沂酸管太多：關妳們什麼事

藝人洪詩和李運慶2023年結婚，李運慶哥哥李運泰去年10月曾發文感謝洪詩為失智公公把屎把尿，昔日貼文最近被翻出掀起「孝順外包」、「弟媳扛長照重責」等議論。洪詩18日澄清不覺得照顧失智公公是多偉大的事，而是「愛屋及烏」，網紅陳沂則批評：「我覺得女權人士未免也管太多了吧？為什麼都要先入為主認為女生一定是被壓迫受委屈的一方，人家心甘情願想這麼做，到底關妳們什麼事啊？」

李運慶的哥哥去年10月在Threads發文：「一直想要謝謝我弟媳洪詩……這女生怎麼可以這麼善良又單純！」透露洪詩剛與李運慶交往，就照顧失智且行動不便的李父，形容她為李父「把屎把尿、按摩」，還要忍受老人家鬧情緒與責罵，但都未顯露不悅。原本只是想讚美弟媳，卻出現網友批評是「孝道外包」、「鬼故事」，認為兄弟倆不請看護，讓洪詩負責長照重任並不合理等。

李運慶及哥哥為此遭到炎上，他也親上火線回應酸民：「我從來不在神壇，看護申請也需要時間，動個腦不難，你們在旁邊慢慢看熱鬧吧。」洪詩18日也親自在臉書回應此事，提到自己的爺爺、外公都在她年幼時過世，照顧公公很多時候是把對方當成「爺爺」般看待，對於「把屎把尿」，她也特別說明，除了幫忙按摩，實際的身體清潔與更換尿布，多半都是由老公李運慶親自處理，按摩腳部也是家人們輪流分工，並非她一人承擔。

洪詩強調照顧公公的職責「不存在哥哥丟包給弟弟，弟弟丟包給女友這種情況」，大伯也沒有寫出兄弟倆照顧父親的辛苦，「把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」。由於本人出面不委屈，網紅陳沂諷刺喊燒的網友管太多：「我覺得現在的女權其實是古代三姑六婆再進化。別人要不要生，要穿什麼都有意見。古代是要女生服膺於父權價值觀，現在是要女生聽女權的話，不然就要被罵。不要干涉別人的自由很難嗎？」





