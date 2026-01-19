洪詩照顧失智公公被指「錯嫁」 陳沂：女權是三姑六婆再進化

洪詩(左)照顧公公被形容像外傭，陳沂(右)發聲評價此事。（中時資料照、陳沂臉書）

藝人洪詩於2023年與演員李運慶結婚，婚後育有2名女兒，一家四口生活甜蜜幸福。然而近日卻有網友翻出李運慶哥哥李運泰去年10月在社群平台發文，內容感謝弟媳洪詩孝順體貼，盡心盡力「把屎把尿」協助照顧患有失智症的父親，原本只是單純的感謝與稱讚，卻遭部分網友質疑文中隱含「父權觀念」，批評將媳婦視為「免費看護」，相關討論在網路上迅速延燒。面對外界質疑，洪詩本人也親自出面澄清，強調婆家對她相當照顧，呼籲外界不要過度解讀。網紅陳沂也在臉書發文分享看法，直言部分女權論述「管太多」。

對此，陳沂在臉書發文表示看法，認為洪詩既然已表態是自願付出，外界實在無須代替當事人感到不滿：「我覺得女權人士未免也管太多了吧？為什麼都要先入為主認為女生一定是被壓迫受委屈的一方，人家心甘情願想這麼做，到底關妳們什麼事啊？妳不要不代表別人不想要，妳又不是她！」，更直言：「我覺得現在的女權其實是古代三姑六婆再進化。別人要不要生，要穿什麼都有意見。古代是要女生服膺於父權價值觀，現在是要女生聽女權的話，不然就要被罵。不要干涉別人的自由很難嗎？」

陳沂也在留言區補充指出，最令她反感的，是將女性一味放在受害者位置，卻忽略不同女性有不同選擇，「我覺得女權最讓人討厭的，就是整天把女生放在受害者的位置，藉此想拿到各種紅利，只享受不付出。然後如果有女生不想跟她們一樣，就會被妖魔化。」

貼文一出，也掀起網友留言討論：「洪詩自己嫁的好不好洪詩自己知道，而不是由別人的嘴去定義的」、「當事人覺得ok，其他人拼命吵，是在吵什麼的，我就覺得很怪，到底關他們什麼事？」、「『我覺得現在的女權其實是古代三姑六婆再進化』這一句太精闢了，完全認同！」、「而且人家只是由衷的感謝，莫名其妙被出征。現在罵人也被罵感謝也被罵，好扯唷這世界」。

