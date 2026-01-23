洪詩照顧失智公公被說「來自沒有愛的家庭」 落淚心疼爸媽
洪詩近期因無私照顧患有失智症的公公，備受討論，她日前親自發文，解釋丈夫李運慶一家人並沒有推卸照顧責任。她23日出席活動，坦言心情受到影響，關於網友說是來自「沒有愛的家庭」，洪詩沉默良久，忍不住落淚：「願意付出愛的人為什麼一定是缺愛的人？」
洪詩大伯去年的一篇「感謝好媳婦文」近日被挖出，引發部分網友直言是「結婚鬼故事」。洪詩表示，起初看到新聞不以為意，但有天李運慶拍戲兩點多才回家，上床睡覺時，不是對她親親抱抱，而是長嘆一口氣：「你有看到新聞嗎？我很擔心運泰（大伯）的狀況」，自己才發覺不對勁，於是寫下貼文。
事情發生期間，剛好洪詩替大女兒辦生日派對，大伯和女兒也玩得很開心，兩家人關係要好，但無奈「不知道要怎麼才能讓大家知道？」新聞過後，大伯向洪詩道歉，「我知道他的意思只是感謝我而已，知道他不是那個意思。」
洪詩因為《我愛黑澀會》出道，自小就習慣面對網友的負評，但家人是她軟肋，認為網友有太多的揣測，「他們不認識我們，這件事我比較心疼爸爸媽媽，他們是給我很多愛的，願意付出愛的人為什麼一定是缺愛的人？」
